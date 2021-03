Parco Naturale Dune Costiere, trapianto pilota di Posidonia Oceanica

Progetto SASPAS, trapianto Pilota di Posidonia Oceanica nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo.

Il Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" ha presentato l’azione di trapianto pilota di Posidonia Oceanica prevista dal Progetto SASPAS “Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea”, finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia – Croazia 2014/2020.

Il progetto SASPAS, di cui il Parco delle Dune Costiere è partner, intende preservare la biodiversità dell’ecosistema del mare Adriatico attraverso trapianti pilota di Posidonia, attività di monitoraggio e definizione di un sistema integrato di conservazione degli status degli habitat e delle specie dei siti Natura 2000 presenti: Golfo di Panzano (Monfalcone), litorale del Parco Naturale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e Parco Nazionale delle Isole Incoronate in Croazia.

Pertanto, il Parco delle Dune Costiere ha avviato le attività di trapianto di Posidonia con il supporto della società Biosurvey srl, spin-off dell’Università di Palermo, che ha brevettato un sistema in plastica biodegradabile per il posizionamento rapido ed efficace di talee di Posidonia Oceanica sul fondo marino, allo scopo di garantirne l’attecchimento, la crescita e favorire lo sviluppo naturale di una vera e propria prateria sottomarina.

In dettaglio, l’intervento pilota di trapianto sarà realizzato in mare nell’area antistante Fiume Morelli. L’azione di per sé non ha l’ obiettivo di riforestare o ripristinare su larga scala il tratto di mare coinvolto, bensì quello di valutare la fattibilità tecnica e l’efficacia delle più innovative soluzioni di piantumazione di questa macrofita in una porzione limitata di fondale marino.

Questo, in linea con lo spirito innovativo e di sostenibilità ambientale del progetto SASPAS. Alla presentazione hanno partecipato: il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, Barbara Valenzano, il Comandante della Capitaneria di Brindisi, CP Fabrizio Coke, il Presidente facenti funzioni del Parco Dune Costiere, Maria Filomena Magli, il Direttore, nonché R.U.P. del Progetto, Angela Milone, oltre a Andrea Rismondo per il partner di progetto SELC di Venezia e Sebastiano Calvo della Società Biosurvey srl.

Con il Parco Dune Costiere, il progetto SASPAS coinvolge sul fronte italiano il Comune di Monfalcone, in qualità di partner Capofila, la Società SELC di Venezia, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare di Trieste ed il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, mentre, sul lato croato il Parco Nazionale Kornati, SUNCE - l’Associazione per la natura, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile ed il Dipartimento di Biotecnologia dell’Università di Rijeka.

Il progetto SASPAS, finanziato per circa € 1.900.000,00 nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 (Ambiente e Patrimonio Culturale) Obiettivo Specifico 3.2 (Contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità) del Programma INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020, si concluderà il 31 marzo 2022.

