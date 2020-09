Partito del Sud e il rilancio degli Asili nido in Puglia

Michele Dell’Edera, Coordinatore regionale del Partito del Sud-Meridionalisti Progressisti, che con la propria lista sostiene la candidatura del Presidente della Regione Puglia di Michele Emiliano alle elezioni regionali del prossimo 20-21 settembre 2020, ricorda in una nota a sua firma, come la vergognosa sperequazione - che da decenni subiscono i bambini e le famiglie pugliesi - discenda direttamente dalla modifica del Titolo V della Costituzione proposta nel 2001 dalla Lega.

"Invece di stabilire i fabbisogni standard per territorio, cioè determinare quali risorse minime sia giusto che lo Stato garantisca con imposte proprie o con la perequazione - ha dichiarato Dell'Edera - si è scelto di ripartire i fabbisogni in base alla “spesa storica”, cioè in funzione di quel meccanismo perverso, quell’imbroglio, per cui in Puglia ci sono percentualmente meno asili che nelle regioni del Nord, nonostante negli ultimi anni ci sia stata una lenta ma sostanziale inversione di tendenza".

"Questo problema - ha sottolineato Dell'Edera - si verifica in virtù del fatto che i finanziamenti relativi non avvengono sulla base delle reali esigenze, ma solo fotografando “storicamente” la situazione esistente, fino all’assurdo che in quei comuni dove ci sono 0 asili, i finanziamenti relativi non dovrebbero mai essere stanziati pur in presenza di un numero elevato di bambini. Il che negli anni ha portato a far si che nelle Regioni del Nord cosiddette “virtuose” ( con i soldi sottratti al Sud) si possa fornire l’asilo gratis alle famiglie, assorbendo finanziamenti in surplus per 700 Milioni di Euro all’anno non riconosciuti al Sud, mentre nel Mezzogiorno, l’asilo in parecchie zone e comuni periferici possono solo continuare a sognarlo. I bambini della Puglia non sono certo di serie B".

Ecco perché bene hanno fatto il presidente Emiliano e la nostra coalizione a pensare a un punto del programma, che “supporti la genitorialità investendo su politiche di conciliazione vita-lavoro… A sostegno di ciò certamente il progetto “family friendly” che punta nei prossimi cinque anni a garantire il diritto agli asili nido per tutti non può che essere molto importante e meritorio del nostro pieno sostegno.

"La cosa più incredibile - ha ribadito Dell'Edera - è che la Lega, responsabile prima di offese razziste e discriminazioni ai danni dei cittadini del Sud, oggi ha l’ardire di presentarsi con propri candidati nelle nostre città in sostegno al candidato del centro destra Raffaele Fitto, che ha dichiarato in televisione che è d’accordo che i soldi del Recovery Fund, che la Ue chiede di mandare al Sud per iniziare a recuperare il differenziale con il Nord, vadano ancora al Nord".

"Siamo certi che i cittadini pugliesi non cadranno nella trappola - ha concluso Dell'Edera - tesa da chi ci costringe da decenni ad emigrare per cercare un lavoro, per studiare, per curarci, rimandando al mittente, con il voto, queste assurde politiche ai danni del Sud!"

