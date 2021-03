Passaggio Generazionale e Tutela del Patrimonio, il webinar a Bari

Il futuro si pianifica nel presente!

Passaggio generazionale dell'impresa di famiglia e soluzioni giuridiche per la tutela del patrimonio. Se ne parlerà giovedì 25 marzo, alle ore 17,30 al webinar organizzato dal Centro Studi Tutela del patrimonio e tributario, in collaborazione con il @Gruppo24Ore, e con il supporto, tra gli altri, di Across Group, Guida al Diritto, AIEF e Confindustria.

Il delicato momento della successione costituisce un rischio per l'assetto proprietario della famiglia e dell’impresa.

Da qui la necessità, di programmare preventivamente il passaggio generazionale, tenendo conto delle motivazioni e dei bisogni, per preservare, da un lato, l'unità famigliare - al fine di garantire lo sviluppo personale, professionale ed economico dei suoi membri - dall’altro, l’identità famigliare, esigenza fondamentale nell’ambito della maggior parte delle piccole e medie imprese italiane, che si tramandano, di padre in figlio. Spesso nell’ambito delle famiglie con grandi patrimoni storici e artistici, che devono affrontare la trasmissione del patrimonio stesso sis all’interno della famiglia sia verso terzi.

“Avremo modo di analizzare strumenti di investimento a protezione del risparmio, in un’ottica di traghettamento del patrimonio ai legittimari/beneficiary”, sottolinea Francesco Notaro, Private Banker di Banca Generali.

“Così come - aggiunge Patrizia Dibari, Avvocato del Foro di Bari e Professional Partner 24Ore Avvocati - saranno trattate le possibilità di sottoscrizione polizze da parte di Trustee, anche attraverso lo “Stand by Trust”, e non in ultimo da una fiduciaria”.

Pianificare il Passaggio Generazionale significa affidarsi a professionisti esperti, a cui demandare il compito di individuare gli strumenti giuridici più adatti per un passaggio generazionale di successo, che tenga conto, anche, dell'impatto fiscale, per evitare di gravare - col peso di un carico fiscale eccessivo - la successione della famiglia e dell’impresa.

