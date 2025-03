Patto Europeo per il Clima: da Bruxelles a Bari, un'onda verde che unisce l’Europa

Dopo il successo dell’evento “Together in Action!” svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 marzo, il Patto Europeo per il Clima sceglie la Puglia, per il suo prossimo appuntamento. Il 4 aprile 2025, Bari sarà infatti il cuore pulsante di un importante vertice nazionale incentrato su sostenibilità, innovazione e sfide ambientali, in programma presso il Palazzo di Città dalle ore 9:30 alle 13:00.





L’evento, aperto al pubblico previa registrazione, vedrà la partecipazione di cittadini, amministratori locali, imprese e stakeholder, insieme agli Ambasciatori del Patto, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni a livello europeo e nazionale. Un’occasione unica di dialogo e confronto su come affrontare concretamente la transizione ecologica.

"Ospitare in Puglia l'evento nazionale del Patto Europeo per il Clima è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione", ha dichiarato Domenico Pecere, Ambasciatore del Patto e Project Manager. "Si tratta di un importante riconoscimento per me e per il lavoro svolto dalla regione Puglia negli ultimi anni nel campo delle politiche ambientali ed energetiche".





Pecere ha voluto ringraziare il segretariato di Bruxelles della DG Clima e i coordinatori nazionali dell’Alleanza per il Clima, sottolineando il ruolo di primo piano della Puglia nel sostenere i comuni nell’attuazione degli obiettivi climatici europei, attraverso un supporto sia tecnico che finanziario.

Il recente evento di Bruxelles ha segnato una tappa fondamentale per il Patto Europeo per il Clima. “Together in Action!” ha riunito cittadini, imprese e istituzioni attorno a un fitto programma di workshop e incontri, spaziando dai temi dell’attivismo giovanile e dell’intelligenza artificiale applicata al clima, fino a citizen science e fumetti per la sensibilizzazione ambientale. Tra gli ospiti di rilievo, anche Wopke Hoekstra, Commissario europeo per il Clima, e Kurt Vandenberghe, Direttore Generale della DG Climate Action.





Con l’approdo a Bari, il Patto Europeo per il Clima conferma la propria vocazione partecipativa e il desiderio di avvicinare le politiche ambientali alle comunità locali. L’appuntamento del 4 aprile si annuncia come una tappa strategica nel percorso verso un’Europa più verde, resiliente e consapevole.

