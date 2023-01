PD-M5S, gli attriti a Taranto e i riflessi in Regione Puglia

Riallineamenti congressuali nel Partito Democratico e permanente presidio delle rendite di posizione nel Movimento 5 Stelle – attraversate dalle contrapposizioni distintive tra base e dirigenza – si ripercuotano sugli equilibri amministravi in Puglia e creano tensioni nell’alleanza politica in atto, a partire dalle sue declinazioni locali.

Ad incidere su tali equilibri anche la prospettiva elettorale che, tra i diversi appuntamenti, vede in programma i rinnovi a Palazzo di Città sia di Brindisi che di Foggia, nonché di Comuni importanti come quello di Ostuni.

Il segnale d’allarme arriva da Taranto, dove il sindaco Rinaldo Melucci ha revocato la delega all'assessora pentastellata alla Pubblica Istruzione, Maria Luppino, e l'incarico speciale fuori Giunta per lo studio, approfondimento e collaborazione in materia di Comunità Energetiche, al consigliere Mario Odone. Questioni ex-Ilva ed immunità penale, Ospedale San Cataldo e Comparto 32, a cui si sono aggiunti i risvolti della vicenda trivelle, restano al centro degli attriti tra il Pd e il M5S tarantini.

“Resto in attesa di un segno che ci consenta di proseguire insieme e sono pronto a lavorare con animo sereno in questa direzione”, ha dichiarato il sindaco Melucci, “Ho chiesto in questo senso al presidente della Regione, Michele Emiliano, di promuovere a brevissimo un incontro con il M5s per affrontare tutte le questioni che hanno determinato la mia decisione odierna”.

I pontieri di Giuseppe Conte e Michele Emiliano sono già all’opera, per un vertice in settimana, anche se all’orizzonte la perturbazione minaccia di peggiorare, dato che c’è già chi ha mobilitato il deputato pentastellato Mario Turco, per una possibile candidatura a governatore nel 2025.

