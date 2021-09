'Per aspera' il libro-documento su don Michele Delle Foglie

Pubblicato il libro-intervista-inchiesta sulle traversie di don Michele Delle Foglie "PER ASPERA - Sei tu il mio Pastore, non manco di nulla" - Aga Edizioni, a cura di Franco Deramo.

"Don Michele, tutte le mattine, prima che iniziassi a scrivere, mi diceva: 'prima prega, poi scrivi'. Così ho fatto - ha dichiarato Deramo - in occasione della presentazione del lavoro".

E poi ha aggiunto: "Il Signore mi ha sostenuto: ho scritto dal 20 febbraio al 10 giugno 2021. Prima ho dovuto consultare una montagna di documenti, leggerli, a mia volta selezionarli, utilizzarne solo alcuni. Ho intervistato e parlato con tanti protagonisti, attori nella vicenda e nelle situazioni analoghe, per rendere il libro un documento, una vera testimonianza".

"Cercando la Verità, lo dico con umiltà - ha proseguito Deramo - ho reso un servizio alla Chiesa. Ho cercato di capire perché trionfano le devastazioni e le sofferenze sulle persone, sui consacrati, sui sacerdoti, sulle loro famiglie, sulle Comunità in cui, laici seri ed impegnati, sono letteralmente cancellati".

"Questo lavoro - ha precisato - oltre che sollecitare l'attuazione di precise norme stabilite dalla CEI, è un vero instrumentum laboris per l'imminente Sinodo Diocesano, regionale e nazionale".

"Vi dico queste cose - ha tenuto a sottolineare Franco Deramo - perché potrebbe insorgere, in modo subdolo e sotterraneo, un ingiustificato atteggiamento protettivo verso chi ha assunto i comportamenti denunciati e le sofferenze procurate".

Il libro irrompe nelle sagrestie e travolge "i silenzi ovattati" delle navate profumate d'incenso: "Non è facile scrivere di chi, a prescindere - ha detto Deramo - gode di una rendita di posizione di prestigio; non è facile raccontare e documentare la Verità, mettersi alla ricerca per avere GIUSTIZIA".

"In questo caso - secondo Deramo - non è stata fatta verità, ma volutamente occultata". E ricondando sant'Agostino: "PER VOI sono vescovo, CON VOI sono cristiano", rincara: "Bisognava difendere la "casta", il prestigio, non la VERITÀ".

"Posso assicurarvi che per scrivere ho 'consumato diverse paia di scarpe', come ha chiesto di fare nel nostro mestiere, proprio quest'anno, il Santo padre papa Francesco".

"Questa denuncia - ha concluso Deramo - non è stata nè facile, nè semplice. Si tratta di un impegno ed un lavoro rigoroso. Per quale, sia io che don Michele, credo potremo contare sulla scrupolosa attenzione dei lettori".

Il libro è in vendita nelle Edizioni Paoline.

