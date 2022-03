Pesca, Tupputi (CON): 'Sostegno agli operatori del settore ittico'

“Gli operatori pugliesi del settore ittico meritano tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione ed è per questo che esprimo loro la mia solidarietà e dell’intero gruppo consiliare, nel giorno in cui stanno manifestando a Roma”, è quanto afferma in una nota Giuseppe Tupputi, capogruppo in Regione di “Con Emiliano”.

“Il prezzo del carburante sta toccando livelli che, purtroppo, nessuno poteva immaginare prima dello scoppio del conflitto in Ucraina - prosegue Tupputi - considerato che per far uscire in mare le barche, i nostri pescatori hanno bisogno di circa 450 litri al giorno di carburante e che il costo ha superato l’euro al litro, sembra chiaro che le spese sono insostenibili. Quello ittico è un settore della nostra economia che riveste un ruolo di fondamentale importanza e che, per questo, andrebbe tutelato. Non solo, ma i nostri pescatori sono anche i custodi del nostro mare e lo proteggono e già per questo meriterebbero il massimo degli sforzi e delle attenzioni”.

“E’ necessario - conclude il capogruppo CON - che dal governo centrale adottino misure ed azioni per mitigare il prezzo del carburante per le barche, perché corriamo il grosso rischio che sulle nostre tavole arrivino sempre più spesso prodotto importato da Paesi Ue ed extra Ue e che, così, possano conquistare fette di mercato sottraendole ai nostri pescatori. Mi farò carico, quindi, di sollecitare l’intervento del governo regionale affinché faccia pressing sul premier Draghi per cercare soluzioni a questo problema che coinvolge centinaia di pescatori pugliesi e le loro famiglie che dal mare, e col mare, vivono”.

