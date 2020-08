Petruzzelli, l'Orchestra in tournée a Bari e Provincia

L’Assessorato alla Cultura, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari, in collaborazione con la Fondazione e l’Orchestra del Petruzzelli, questa settimana è lieta di presentare due appuntamenti insoliti fuori dal Teatro.

Mercoledì 5 agosto nel Cortile dell’Istituto Salesiano Chiesa Redentore nel quartiere Libertà e venerdì 7 agosto sul sagrato della Basilica di San Nicola a Barivecchia.

Due nuovi concerti aperti alla città, dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Sascha Goetzel, per offrire ai cittadini un’esperienza musicale indimenticabile, alla scoperta di due grandi classici della letteratura musicale internazionale: l’Ouverture tragica (Tragische Ouvertüre) Op. 81 di Johannes Brahms (1833 – 1897) e la Quinta Sinfonia in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven (1770 -1827).

L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione.

Giovedì 6 Agosto, ore 20:30 sarà il Sagrato della Parrocchia S. Maria del Soccorso di Noicattaro (Ba) ad ospitare l'Orchestra del Teatro Petruzzelli diretta ancora dal M. Sascha Goetzel, che guiderà l'orchestra in un’esperienza musicale indimenticabile con lo stesso programma barese.

L’iniziativa è inserita all'interno della rassegna concertistica che la Fondazione Petruzzelli offre a tutti i cittadini pugliesi, dopo il periodo di riposo forzato a cui la Musica ha dovuto far fronte.

Per la prima volta Noicàttaro ospita l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, cogliendo l'opportunità fornita dalla Fondazione e la Parrocchia, il Parroco Don Giovanni Caporusso e l'intero territorio nojano, non possono che esserne onorati.

L’ingresso sarà libero, a partire dalle 20:00 fino ad esaurimento posti e nel pieno rispetto delle norme vigenti di distanziamento sociale secondo le misure ministeriali anti covid-19."

