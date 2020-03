Piazza Grande: 'La P.A. velocizzi i pagamenti alle imprese'

L’emergenza che stiamo vivendo, purtroppo, è molto più che una pandemia sanitaria. La necessaria risposta alla diffusione del virus sta mettendo in luce i limiti della nostra condizione sociale ed economica. Senza mollare di un centimetro nella lotta al Coronavirus e nella predisposizione delle strutture sanitarie per accogliere e guarire chi è contagiato, è necessario andare oltre.

Il governo in accordo con l’Anci ha già annunciato un importante stanziamento di 400 milioni di euro a favore delle fasce più bisognose della popolazione, di quelle famiglie che nell’Italia “chiusa per epidemia” faticano a procurarsi i mezzi per garantirsi la sussistenza minima. E’ giusto sottolineare che la stragrande maggioranza di chi è oggi in questa situazione di estremo bisogno vive nel Mezzogiorno; il sostegno dello Stato attraverso i Comuni (tra i quali già è stato ripartito lo stanziamento) contribuirà anche a evitare che si facciano avanti le reti della finta solidarietà della criminalità organizzata.

Ma in questo momento è anche essenziale garantire che quando torneremo alla normalità troveremo ancora in piedi il sistema produttivo pugliese. La necessaria sospensione delle attività produttive, per favorire il contenimento della epidemia, rappresenta un grave pericolo sia per gli imprenditori che per i lavoratori. Le misure di sostegno economico già messe in atto dall’azione del Governo Nazionale e quelle allo studio sono importanti, ma potrebbero arrivare troppo tardi per assicurare la sopravvivenza di molte imprese e la permanenza dei posti di lavoro.

Un sollievo immediato alla sofferenza di tutti i settori produttivi e dei servizi può però venire dall’immediato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni di quanto dovuto al sistema delle imprese, dall’azzeramento dei “tradizionali” ritardi nei pagamenti. Si tratterebbe di una enorme boccata di ossigeno offerto al mondo delle imprese, a fronte di nessun aggravio della spesa pubblica, essendo quelle somme dovute e quindi già previste nei bilanci di Comuni, della Città Metropolitana, delle Provincie e della Regione.

Come proposto dalla coordinatrice del programma della segreteria nazionale del Pd, Chiara Braga, anche qui da noi si metta in campo una task force regionale e/o metropolitana per velocizzare i pagamenti alle imprese, che vantano crediti ed i trasferimenti tra i differenti livelli dell’Amministrazione Pubblica delle relative risorse: sarebbe un sostegno concreto, soprattutto per le piccole e medie imprese.



Antonio Ciuffreda Assemblea Nazionale PD

Nico Battista Segreteria regionale Pd Puglia