Pier Luigi Lopalco approda al Partito Democratico

Il segretario regionale Domenico De Santis ha commentato con soddisfazione l'adesione al Partito Democratico del consigliere regionale, Pier Luigi Lopalco, già assessore alla Sanità.

“Mi fa molto piacere accogliere nella famiglia del Partito Democratico Pier Luigi Lopalco. Esprimo la mia gratitudine per la sua scelta di iscriversi al PD: non si tratta solo di un approdo naturale, ma dell’avvio di un percorso che faremo insieme, guardando al futuro della nostra Regione con competenza, forza e determinazione".

"Conoscendolo - ha aggiunto De Santis - so che saprà essere membro autorevole del partito e punto di riferimento per tutte le questioni che gli stanno più a cuore e che sono legate anche alla sua esperienza professionale. Da oggi il gruppo PD, in seno al nostro Consiglio regionale, si arricchisce di un nuovo punto di vista che saprà rafforzarci e consentirci di essere, ancora più di ieri, forza motrice dell’azione politica dell’amministrazione regionale”.

Anche il presidente del gruppo Pd, Filippo Caracciolo, è intervenuto sulla scelta del professor Lopalco: “Accogliamo con grande piacere l’adesione del professor Pierluigi Lopalco al Partito Democratico. Il suo ingresso rappresenta per noi un valore aggiunto in termini di esperienza e competenza”.

“Le nuove e importanti sfide che attendono la nostra Regione - ha affermato Caracciolo - necessitano del contributo importante di chi, come il professor Lopalco, ha operato sul campo per tutelare l’interesse dei pugliesi soprattutto in un periodo difficile come quello della pandemia. Il suo apporto risulterà fondamentale nell’approccio alle tematiche della sanità e non solo.

“Al professor Lopalco - ha concluso Caracciolo - il gruppo Pd formula il suo benvenuto e augura un buon lavoro”.

