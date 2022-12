Pietramontecorvino (Fg), il ritorno di 'Inedito d'Autore'

Chi l’ha detto che le cose nuove sono migliori di quelle precedenti? non avete mai imprecato per le modifiche x.y dell’ultimo software che non riuscite a far funzionare in maniera fluente come quello precedente.

Esiste una sorta di pregiudizio del vecchio nei riguardi del nuovo che vuole che quest’ultimo sia necessariamente migliore.

Vista la poderosa e travolgente spinta della cultura contemporanea a comprare sempre l’ultimo modello anche se meno pratico e funzionale del precedente; naturalmente, nell’immaginario collettivo l’assioma inoppugnabile del consumare tanto per consumare, ogni cosa e comunque, è ormai una sorta di imposizione immanente ed imprescindibile. Una Tale deriva, ormai, si è ampliata a criterio e qualità di vita. Pertanto, va consumata ed in fretta dismessa qualsiasi cosa: oggetti, persone, idee, insomma tutto.

Restano in pochi quelli che sanno della esistenza di idee vecchie di secoli e mai apprezzate di cui si coglie solo molto dopo la loro validità, il loro valore ed il loro portato innovativo.

Dunque, prima di dismettere oggetti, prima di accantonare idee per il solo gusto di cambiare sarebbe bene valutare meglio senza necessariamente perseverare in un “cupo sciupio”.

Forse questa è stata la molla che ha fatto sì che la Pro Loco di Pietramontercorvino (Fg) rivalutasse certe sue iniziative celebrate trent’anni prima, riproponendo un festival, una manifestazione di successo dal titolo: Inedito d’Autore, sottotitolo: Creativi gente strana, confondono un cerchio con la luna, con le tasche piene di parole travestono i sogni di realtà.

Torna a distanza di trentuno anni, infatti, questa manifestazione diretta per l’occasione dal suo ideatore e direttore dell’epoca: Geppe Inserra, noto giornalista foggiano e per diversi decenni capoufficio stampa della Provincia nonché intellettuale originale e di ingegno che con intelligenza e passione ha dato vita e supportato innumerevoli iniziative in ogni angolo della Capitanata segnando un ventennio di molte buone cose.

Domenica 18 dicembre con inizio alle ore 18,30, presso l’Auditorium Comunale, debutta il ritorno di “Inedito d’Autore, opere e lavori artistici letterari e di vario genere presentati da persone che sono impegnati in campi diversi, ma che coltivano una passione per un determinato filone creativo e restato inedito per l’appunto.

Sarà interessante, dunque, riaprire una pagina tanto brillante quanto intrigante non per un insano rigurgito di nostalgia, ma per il gusto di scoprire che certe idee non invecchiano mai, fino a quando ci saranno creativi che ci provano e spettatori interessati a coglierne l’opera e soprattutto lo sforzo di realizzarla.

