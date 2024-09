Pigiama Run Bari 2024, la corsa/camminata organizzata dalla LILT

Proseguono a passo spedito e senza intoppi i preparativi della Pigiama Run 2024, la corsa/camminata in pigiama organizzata da LILT, Lega Italiana per la Lotta con i Tumori, della Città Metropolitana di Bari, per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie.





Sono cominciati, infatti, al Parco 2 giugno i lavori di allestimento del Village che ospiterà i desk per le iscrizioni, gli stand dei partner e un grande palco. La "Run" si svolgerà venerdì 20 settembre con partenza alle 18.30, mentre il Village sarà aperto a tutti, iscritti e curiosi, a partire dalle ore 17 e sarà animato dai clown dottori della "Teniamoci per mano onlus" e dal personale della ludoteca “Tommy & Friends”. Condurranno l'evento i comici di Telenorba, Max Boccasile e Carlo Maretti.



La Pigiama Run è una iniziativa della LILT nazionale, presieduta dal prof. Francesco Schittulli, con capofila la Lilt Milano, si svolgerà in contemporanea in 40 città italiane, in Puglia anche a Taranto. Bari, con Milano, Roma e Palermo quest’anno è stata prescelta come grande hub.



La Run barese, inoltre, ha ottenuto il patrocinio di: Comune di Bari, Regione Puglia, Asl Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il Politecnico di Bari. E' organizzata in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano.







Numerosi i gruppi che si sono già iscritti, tra tutti si segnala quello costituito da 250 Allievi della Scuola di Bari della Guardia di Finanza, Corpo militare con competenze di polizia economico-finanziaria di cui quest’anno ricorre il 250° anniversario della fondazione.



Si corre o si cammina in pigiama per mostrare vicinanza ai piccoli pazienti costretti a indossare il pigiama per ininterrottamente per lunghi periodi.



"La Pigiama Run - ha detto la presidente della Lilt Bari, Marisa Cataldo - non è solo una corsa/camminata che fa bene alla salute, fa bene anche al “cuore” perché rappresenta una significativa occasione per fare beneficienza. In questo momento la città di Bari risulta all'8 posto su 40 nella classifica virtuale dedicata al numero delle iscrizioni per città. Prima al Centro Sud, ma possiamo fare meglio. Ecco perché rivolgo a tutti i baresi l'invito a iscriversi e nel caso di impossibilità a raggiungere venerdì pomeriggio Parco 2 Giugno a fare comunque una donazione".



La pagina del portale da consultare per effettuare l'iscrizione online è www.pigiamarun.it/bari/ Sarà possibile effettuare l'iscrizione di persona al Village venerdì dalle ore 17 alle ore 18.15. L'iscrizione costa 15 euro, 5 euro per i minori sino a 7 anni e dà diritto a ricevere una sacca piena di prodotti offerti dagli sponsor nazionali e locali.



Il Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Bari ha disposto la chiusura con divieto di sosta e fermata della zona "entrata del Parco complanare di Viale Einaudi" dalle ore 6.00 alle ore 23.59 di venerdì 20 settembre.



Buone notizie si leggono sui più autorevoli portali italiani dedicati alle condizioni meteo. Venerdì pomeriggio il cielo di Bari sarà poco nuvoloso e la temperatura si aggirerà intorno ai 22/24 gradi.







Nel primo pomeriggio di venerdì la Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri, accompagnata da una delegazione degli Organizzatori, si recherà nell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari per dedicare alcuni brani musicali ai “piccoli eroi” ricoverati.



Partner della Pigiama Run 2024 di Bari sono: Abap aps, Autoclub Group, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, C&C, Deghi, Di Leo, Dok supermercati, Famila Superstore, Grandolfo group, Hello Dance, Its Cuccovillo Accademy, Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia, Recuperi Pugliesi e Skoda Amicar.



Partner tecnici sono: AMIU Bari, Associazione Panificatori della Provincia di Bari, CUT – Commissione Italiana Uva da Tavola, Decathlon, Gruppo DEMETRA, Gruppo Farmapolis, acqua minerale Lauretana, Ludoteca "Tommy and Friends", LUV - Fiera dell’Uva da Tavola, McElan, Password, Tecnofonte, “Teniamoci per mano onlus”, “Sophi - Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia”.



Supportano l’iniziativa le Associazioni A.I.Stom., Gemme dormienti e Smile e la Fincopp.



Curerà la raccolta differenziata dei rifiuti l'AMIU in collaborazione con la Recuperi Pugliese.



Media partner: La Gazzetta del Mezzogiorno - La Salute in Puglia.

