"Pistoletto Day" - Michelangelo Pistoletto all’Accademia di Belle Arti di Foggia

Giovedì 3 ottobre ‘24 l'’Accademia di Belle Arti di Foggia ospita il grande maestro Michelangelo Pistoletto per il “PISTOLETTO DAY”: alle ore 11.00 nell’Aula Magna dell’Accademia (Corso Garibaldi, 35 - Foggia) con una speciale lectio magistralis, nell'ambito del ciclo “IL CARISMA DELL’ARTE” a cura di Giusy Caroppo: incontri pubblici e workshop che permettono agli studenti dell’ente di Capitanata di confrontarsi con autorevoli testimoni delle arti visive, della cultura e della creatività che possano trasferire significative esperienze negli ambiti della ricerca cross-mediale.





L’evento nasce in comunione d’intenti con “Per il Meglio della Puglia” – Ets Aps nata per promuovere iniziative e progetti socio-culturali e incrementare il “capitale sociale” della Capitanata e dell’intero territorio regionale.

Durante il PISTOLETTO DAY, che vedrà l’attività di workshop con gli studenti dell’Accademia foggiana incentrata sulla mission del processo di cambiamento sociale, attento alle questioni ambientali, promosse attraverso le arti dalla Fondazione Pistoletto e Città dell’Arte, sarà conferita al Maestro la Laurea Honoris Causa, alla presenza del Presidente dell’Accademia di Foggia Massimiliano Arena, del Direttore Pietro Di Terlizzi, di Viviana Matrangola, Assessore della Regione Puglia alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale e della Sindaca del Comune di Foggia Maria Aida Episcopo, e il presidente di “Per il meglio della Puglia”, Piero Gambale, con la motivazione: "Per l’impegno profuso nel progetto itinerante del “Terzo Paradiso” per la “rinascita” della società, perché il mondo cambi e raggiunga equilibrio, armonia tra tecnologia e natura, perché si riconcilino le differenze e si lavori per uno sviluppo sostenibile e nel nome della pace e del dialogo".

Un ritorno significativo, quello di Michelangelo Pistoletto in Puglia, a molti anni di distanza dal “Terzo Paradiso” che fece tappa al Castello Svevo di Bari nel 2008 - nella rassegna “Intramoenia Extra Art” a cura di Giusy Caroppo con la direzione scientifica di Achille Bonito Oliva - e poi tornato in Salento, con interventi site specific in castelli, masserie, spazi riqualificati.





La testimonianza di Michelangelo Pistoletto a Foggia, tuttavia, assume un valore più incisivo perché la Terra di Capitanata è tanto ricca di storia e fermenti culturali e creativi, quanto penalizzata da una fama di sfruttamento e criminalità: una presenza e visione che rappresentano un proposito di rinnovamento e prospettive di rinascita e positività.

Il “Pistoletto Day” sarà occasione per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia di arricchimento umano e formativo, in linea con la mission de “Il carisma dell’Arte” che ha già visto la partecipazione della statunitense Colette Miller sul tema “La street art come medium di comunicazione universale. Il caso #globalangelwingsproject” e dell’artista russo Andrei Molodkin in partnership con l’Università degli Studi “Aldo Moro“ di Bari e a/political, organizzazione londinese attiva nella promozione di arte militante, sul tema “Quando l’arte è bandiera di libertà, identità, dignità della vita”.

Il workshop con Michelangelo Pistoletto varrà il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti e sarà un’occasione di illustrare una rilettura del Terzo Paradiso per la Scuola di Scenografia, diretta da Francesco Arrivo, e di elaborare, per altri allievi, un video-documento dell’evento sotto la guida di Fabio Scacchioli, docente di Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo. L’immagine coordinata dell’iniziativa è affidata a Italo Sannino, docente di Graphic design, su gentile concessione della Fondazione Pistoletto/Cittadellarte.

