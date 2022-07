PMI digitalizzate, new frontier per PIL e lavoro. Il caso Luxury & Design Bari

Presentati gli esempi di PMI virtuose che utilizzano gli strumenti digitali per crescere, tra i quali c’è anche Luxury and design, un'azienda di Bari che opera nel settore dell’arredamento e del design.:

La storia - Il responsabile delle vendite, Rocco Ottomano, ha iniziato la propria attività nel settore dell’arredamento a Bari, nel 2001, con Luxury e Design, per rispondere alla crescente richiesta di arredamento di lusso per il soggiorno. Successivamente l'attività è cresciuta fino a offrire servizi di design, ad avere uno showroom multimarca e un negozio online che vende mobili e infissi. Il primo passo di Rocco nell’ambito del digital marketing è stato aprire una Pagina aziendale su Facebook nel 2014 e, da allora, non si è più fermato. Rocco riferisce, infatti, che dal 2014 le entrate sono triplicate.

Imparare e fare business - Rocco dedica fino a 5 ore al giorno alla gestione della presenza dell'azienda su Facebook e Instagram e impara a conoscere - utilizzandoli attivamente - nuovi strumenti e tecniche di comunicazione. Tutto questo ha permesso all'azienda di lanciare con successo un sito di e-commerce nel 2018, aprendosi a un mercato più ampio di quello che era mai stata in grado di raggiungere in precedenza. Aiutato dalle attività marketing, realizzate utilizzando Facebook e Instagram, Rocco ha trovato clienti in Giappone, negli Stati Uniti e in tutta Europa. A Facebook e Instagram attribuisce il 100% delle conversioni online.

Contare su Facebook - Rocco coinvolge il pubblico internazionale con post e video che mostrano i suoi prodotti e i suoi recenti progetti di design, oltre a condividere anche notizie di interior design. Luxury e Design dedica il 100% del suo budget di digital marketing a Facebook e Instagram, sui quali conta complessivamente più di 290.000 follower. Rocco stima che le campagne di brand awareness e quelle per ottenere traffico generino un ritorno medio 1,5 volte superiore alla spesa pubblicitaria. Attribuisce, inoltre, a Instagram il merito di aiutarlo a raggiungere un pubblico più giovane, di persone di età compresa tra i 25 e i 35 anni.

Nonostante le sfide imposte della pandemia, Rocco è fiducioso di poter realizzare il suo sogno di aprire uno showroom a Milano. Poiché il 50% delle visite allo showroom di Bari deriva da Facebook e Instagram, pensa di avere già gli strumenti e le competenze per spingere i clienti a visitare anche il nuovo showroom, quando lo aprirà.

Dallo studio realizzato per Meta da The European House - Ambrosetti sono emerse le seguenti evidenze:

Le PMI italiane sono al 18° posto nell’UE27 per livello di digitalizzazione e interazione digitale con i clienti. Ancora più ampio il ritardo nello sviluppo delle competenze digitali: sono al 21° posto, con i livelli più bassi di specialisti ICT in Europa.

L’Italia potrebbe aumentare fino al 9,2% la produttività del lavoro nelle PMI e generare fino a 24,8 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al PIL, se raggiungesse i valori di Danimarca, Finlandia e Svezia, i 3 Paesi Best performer .

Le PMI che usano i canali digitali sono riuscite a far crescere del 20% i propri ricavi, del 30% la propria clientela e del 40% il numero dei follower, con una crescita del 50% delle visite presso gli store fisici [1].

Dallo studio “Il contributo dei social network e dei canali digital per la crescita e la digitalizzazione delle PMI italiane”, realizzato per Meta da The European House - Ambrosetti è emerso quanto e come come l''Italia debba aumentare il proprio livello di digitalizzazione, e questo processo può avvenire solo attraverso la crescita digitale delle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo del nostro Paese.

L’Italia, infatti, sconta un forte ritardo sul digitale rispetto ai Paesi UE, attestandosi al 20° posto dell’Indice DESI[2] stilato dalla Commissione Europea per misurare il livello di digitalizzazione dei 27 Stati membri. Il Belpaese, nello specifico, è ultimo in Europa per numero di laureati in ambito ICT (circa 4mila all’anno, pari all’1,3% del totale).

Un gap che potrebbe essere colmato se le oltre 375 mila PMI italiane[3], che costituiscono un volano di crescita per il nostro Paese, accelerassero il loro processo di digitalizzazione. Le piccole e medie imprese, infatti, da sole generano 2.834 miliardi di euro di fatturato, pari al 42% di quello totale registrato dalle imprese italiane, contribuiscono al 41% del PIL del nostro Paese, a oltre un terzo (35%) degli investimenti e a quasi la metà (48%) dell’export totale[4].

Lo stato di digitalizzazione delle PMI Italiane - Il Digital Index PMI

Sebbene la pandemia di Covid-19 abbia contribuito a migliorare l’utilizzo di soluzioni collaborative digitali (+14,5%) e la comunicazione con la clientela (+12,7%), il livello di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane è ancora basso e purtroppo in linea con quelli dell’intero Paese secondo l’Indice DESI.

Secondo, infatti, il Digital Index PMI[5], elaborato per l’occasione da The European House - Ambrosetti indagando alcune aree come l’accesso alla rete, la digitalizzazione del business, l’interazione digitale con i clienti e le competenze ICT, le PMI tricolori sono solo al 18° posto in Europa per livello di digitalizzazione. Uno degli ambiti principali in cui si riscontra un ritardo è indubbiamente quello delle competenze digitali, che vede le PMI italiane piazzarsi al 21° posto in UE, con i livelli più bassi (12%) di specialisti ICT nei propri organici rispetto alla media europea (18%) e all’Irlanda, a cui va la corona di best performer (29%). Un divario reso ancora più evidente dal fatto che solo il 15% delle PMI tricolori è in grado di fornire formazione digitale ai propri dipendenti (rispetto al 18% della media UE).

Anche in termini di dimensione dell’interazione digitale con i clienti - rilevata attraverso la presenza di un sito web, dell’ecommerce e dell’utilizzo dei social network - le nostre PMI si mantengono al 18° posto in EU, con 3 punti percentuali al di sotto della media europea. Il nostro Paese si attesta nelle ultime posizioni della classifica (23° posto) anche per dimensione delle infrastrutture di rete.

Gli ambiti in cui le PMI italiane ottengono, invece, risultati migliori rispetto alla media europea, sono la digitalizzazione del business - espressa soprattutto dalla fatturazione elettronica - e l’adozione di tecnologie digitali legate all’utilizzo del cloud, che vedono il nostro Paese al 7° posto nel ranking UE. Sempre secondo il Digital Index PMI, le PMI italiane sono all’8° posto per accelerazione della digitalizzazione registrata negli ultimi 5 anni. Lo studio ha anche identificato una forte correlazione tra la posizione che i Paesi occupano nel Digital Index PMI e la produttività del lavoro[6] nelle piccole e medie imprese.

L’Italia ha attualmente un punteggio di 51 (su una scala da 0=min a 100=max) nel Digital Index PMI. Se raggiungesse il punteggio di 80, attestandosi ai livelli dei 3 Paesi Best performer (Danimarca, Finlandia e Svezia), potrebbe aumentare la produttività del lavoro nelle PMI fino al 9,2%, generando fino a 24,8 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al PIL, che corrispondono al 7,9% del PIL attualmente generato dalle PMI italiane.

I social network come leva di crescita e sviluppo delle PMI italiane

Un focus dello studio, condotto su 30 PMI che hanno utilizzato in maniera efficace i social network per raggiungere nuovi clienti, ha dimostrato concretamente che la digitalizzazione rende più produttive le piccole e medie imprese e favorisce l’aumento dell’occupazione. In particolare, l’analisi ha rilevato 4 benefici chiave ottenuti dalle PMI, che si traducono nell'aumento dei ricavi, del numero di clienti effettivamente raggiunti, dei follower sui social network e degli investimenti.

I canali social e digital, infatti, hanno consentito alle PMI analizzate di far crescere di circa il 20% i propri ricavi, senza dover investire nell’apertura di punti vendita e spazi fisici. I social network sono stati un prezioso alleato anche nel 2020, all’apice della pandemia, perché hanno consentito alle imprese di mantenere fino al 60% degli introiti. L’incremento dei ricavi è strettamente legato al portafoglio clienti, infatti, le aziende che hanno saputo valorizzare i social network e i canali digital sono riuscite a far crescere del 30% la clientela, diffondendosi capillarmente su tutto il territorio nazionale e acquisendo il 10% in più di nuovi clienti sui mercati internazionali.

Lo studio rivela anche che i social network hanno permesso alle PMI di incrementare la propria visibilità, registrando un aumento del numero dei follower pari al 40% e, di conseguenza, una crescita del 50% delle visite presso gli store fisici. Inoltre, i benefici attivati dai canali social e digital hanno agevolato crescenti investimenti in tecnologia e favorito la formazione digitale dei dipendenti, stimolando di oltre il 60% gli investimenti.

I social network rappresentano, quindi, un importante fattore abilitante del livello di digitalizzazione delle PMI. Secondo lo studio, una crescita del 77% nella quota di PMI che utilizzano i social network potrebbe produrre fino a 10,2 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al PIL e incrementare in maniera significativa l’occupazione del nostro Paese, con oltre 208 mila nuovi lavoratori nelle PMI.

“Oggi siamo a un punto di svolta tecnologico. L'accelerazione digitale, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ha dimostrato alle aziende di tutte le dimensioni che si sono aperte nuove strade e nuove opportunità di crescita e che è necessario continuare a innovare per rimanere rilevanti e competitive. Una volta pensavamo che l'economia tradizionale e l'economia digitale fossero entità separate. Ora sono indivisibili. Gli strumenti digitali sono al centro delle attività di ogni settore e organizzazione e non sono mai stati così importanti come in questo momento", ha dichiarato Luca Colombo, Country Director di Meta in Italia.

"Lo studio realizzato da The European House - Ambrosetti dimostra, infatti - ha aggiunto Colombo - che il digitale può contribuire a far crescere in modo significativo l’occupazione, anche in quegli ambiti in cui il nostro Paese è ancora fanalino di coda in Europa. Basti pensare che ben 75 mila delle 208 mila potenziali nuove posizioni lavorative nelle PMI, sarebbero legate allo sviluppo software, al web marketing e al community management”.

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidente la necessità di migliorare il livello di digitalizzazione del Paese - ha successivamente sottolinearo Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House - Ambrosetti - nonostante le PMI italiane abbiano potenziato la collaborazione digitale nel 14,5% dei casi e la comunicazione con la clientela nel 12,7% dei casi, l’indicatore di sintesi denominato Digital Index PMI (costruito sulla base di 15 Key Performance Indicator comuni a tutti i Paesi della UE27 e con un punteggio da 0 a 100) che abbiamo realizzato ad hoc per Meta, posiziona le PMI italiane al 18° posto in Europa per livello complessivo di digitalizzazione".

"Particolarmente critici - ha continuato De Molli - sono i ritardi nell’ambito delle infrastrutture di rete (23° posto) e delle competenze digitali nelle imprese (21° posto). È quindi più che mai urgente intervenire per consentire il pieno dispiegamento del potenziale di crescita per il sistema Paese. Abbiamo infatti dimostrato che la crescita nell’uso dei social network potrebbe produrre fino a 10,2 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al PIL”