Policlinico Bari: fiamme da corto circuito nel nuovo padiglione Asclepios

Il pronto soccorso del Policlinico di Bari è attualmente chiuso dopo un incendio che è divampato da un quadro elettrico al piano interrato del padiglione Asclepios, che alimentava parte del Pronto Soccorso e il blocco operatorio del padiglione.

aesclepios 01Guarda la gallery

Tra le ipotesi c’è quella del corto cirduito innescato dal grande caldo. Il fumo ha fatto scattare l’allarme, causando un blackout in vari reparti.

Circa 60 pazienti che si trovavano in quel momento al Pronto Soccorso sono stati trasferiti in altri reparti. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e verso mezzanotte l'emergenza è rientrata.

I tecnici sono al lavoro per il ripristino della rete elettrica principale e degli ambienti interessati. Oggi non verranno effettuati gli interventi programmati nel blocco operatorio di Asclepios.