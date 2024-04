Politecnico Bari, 'CUSAbility Sport senza limiti' il consuntivo

Immagine aerea con ingresso carrabile Poliba via Orabona

Lunedì 29 aprile alle ore 16:30 nell’Aula del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari (accesso carrabile da via Orabona, 4) si svolgerà un incontro tra gli organizzatori del progetto filantropico “CUSAability, Sport senza limiti” e gli atleti con diverse abilità di ritorno dalla prima gara regionale di nuoto e le relative famiglie.

Il progetto, lanciato nel luglio 2023, ha inteso valorizzare lo sport come grande strumento di inclusione e di coesione sociale, per fare la differenza nel migliorare la qualità della vita di persone con diverse abilità e delle loro famiglie. Per questo i Rotary Club della città di Bari, l’Università degli Studi Aldo Moro, l’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta e il Centro Universitario Sportivo di Bari, con il contributo di Banca Aletti, hanno deciso di dar vita a “CUSAbility, Sport senza limiti”, un progetto che si è rivolto a 20 giovani allievi con diverse abilità sensoriali, motorie e intellettivo-relazionali.

All’incontro parteciperanno i presidenti del Rotary Bari, prof. Riccardo Amirante, del Rotary Bari Ovest, prof. Carmine Clemente, del Rotary Bari Sud, dott. Marco Ligrani, del Rotary Bari Castello, dott. Vincenzo d’Ambrosio Lettieri, del Rotary Bari Mediterraneo, dott. Paolo Lepore, e dell’Opera Pia Monte di Pietà e delle Confidenze di Molfetta, ing. Sergio de Ceglia, ideatori e sostenitori del progetto.

Saranno presenti anche i co-organizzatori del CUS Bari, il presidente Antonio Prezioso e Pasquale Triggiani, con le istruttrici e allenatrici, Clara Mongelli e Chiara Morgese, la presidente del Comitato Direttivo, prof.ssa Gabriella Coppole, di Uniba, il presidente del Comitato Scientifico, prof. Luigi Di Lorenzo sempre di Uniba, una rappresentanza dei giovani atleti protagonisti del progetto, che indosseranno la maglietta disegnata e realizzata appositamente per “CUSAbility Sport senza limiti”

Nel corso dell’incontro verranno inoltre comunicati i risultati ottenuti alla prima gara dei Campionati Regionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) di nuoto che si svolgerà domenica 28 p.v., nonché il programma per gli ultimi mesi di preparazione atletica.

Per saperne di più: www.rotarybari.it - segreteria@rotarybari.it

(gelormini@gmail.com)