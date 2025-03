Politecnico Bari, 'Futuro Made in Italy tra sostenibilità e metaverso. Nuovi modelli di business'

MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile (https://www.mics.tech/), Partenariato Esteso finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) con fondi PNRR, fa tappa a Bari per il suo roadshow, inaugurato a Roma lo scorso Settembre dal titolo: "L’innovazione in cammino. Costruiamo, tappa dopo tappa, il manifatturiero del futuro".





L’evento, realizzato con il supporto organizzativo delle Case del Made in Italy, sarà aperto al pubblico e si terrà il 6 Marzo, dalle 9:30, presso l’Aula Magna del Politecnico di Bari. Durante l’evento, verrà approfondito il ruolo delle Twin Transition nel costruire il futuro delle eccellenze italiane del manifatturiero: si susseguiranno panel di discussione che affronteranno il tema dello sviluppo e dell’adozione di nuove tecnologie e processi sostenibili nelle aziende e come questo impatta sui modelli di business e organizzazione. Un’occasione per scoprire le strategie innovative e gli strumenti concreti che la ricerca può fornire alle aziende per competere in mercati in continua evoluzione.

PROGRAMMA

Giovedì 6 marzo

9:30 | Accrediti

10:00 | Indirizzi di saluto istituzionali

● Francesco Cupertino | Magnifico Rettore Politecnico di Bari

● Vito Lacoppola | Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Bari

● Nicola Loprieno | Presidente della 2° Commissione Bilancio e Fiscalità locale, Sviluppo locale e Blue Economy, Aziende Partecipate del Comune di Bari

● Vincenzo Fiore | Vice Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani

10:20 | Apertura lavori a cura di Marco Taisch, Presidente del Partenariato Esteso MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile

10:30 | Panel 1: “Circolarità e sostenibilità per la competitività delle imprese” Guida il panel Ilaria Giannoccaro | Direttrice del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari nonché Leader dello Spoke 7 di MICS

● Antonio D’Amelio | HR Director – Propulsion Solutions – Marelli Europe S.p.A.

● Pasquale Jr. Natuzzi | Chief Trade & Contract Officer di Natuzzi S.p.A.

● Michele Venezia | Specialista Innovazione Intesa Sanpaolo Direzione Regionale Puglia-Basilicata-Molise

● Antonio Sacchetti | CEO Tera S.r.l.

11:20 | Networking Coffee Break

11:40 | Panel 2: “Realtà aumentata, una realtà per le imprese”

● Michele Fiorentino | Professore Ordinario di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale del Politecnico di Bari

● Antonio Masciulli | Business Developer EMME Evolution (MetaWareHouse)

● Paolo Semeraro | Fondatore e titolare di Neo Yachts & Composites Srl

● Daniele Del Genio | Presidente CNA Puglia

12:20 | Panel 3: "Mondo, Europa, territori: le iniziative per la sostenibilità”

● Roberto Apicella | Investment Promotion Expert di UNIDO ITPO Italy

● Michela Chimienti | Research Manager Partenariato Esteso NEST

● Roberto Merlo | Program Research Manager Partenariato Esteso MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile

● Amerigo Splendori | Direttore Generale per i Servizi Territoriali presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

13:00 | Conclusioni a cura del Moderatore

13:15 | Networking Lunch

“La nostra ambizione è favorire lo sviluppo economico sostenibile del Made in Italy e del Mezzogiorno -afferma Ilaria Giannoccaro - definendo un nuovo paradigma competitivo fondato sulla circolarità e sulla resilienza. Nell’attuale scenario economico, le PMI, in particolare, possono ottenere nuovi vantaggi competitivi attraverso la creazione di ecosistemi circolari, network di aziende ed istituzioni che collaborano per ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre gli sprechi e promuovere l’innovazione. Il Roadshow sarà un'opportunità per presentare i nuovi modelli di business sviluppati dall’attività di ricerca e illustrarne i principali vantaggi, ambientali ma soprattutto economici”.





Dopo Roma, Napoli e ora Bari, il Roadshow di MICS attraversa tutta la Penisola, unendo idealmente il Paese anche in termini di condivisione dei risultati di ricerca. I progetti MICS toccano infatti una o più delle otto aree tematiche di ricerca che lo caratterizzano, denominate Spoke. Ogni Spoke identifica un settore di ricerca nell’ambito della quale i partner di MICS collaborano seguendo un percorso comune.

- SPOKE 1: “Design digitale avanzato: tecnologie, processi e strumenti” guidato da Flaviano Celaschi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

- SPOKE 2: “Strategie di eco-design: dai materiali ai sistemi prodotto-servizio (PSS)” guidato da Giuseppe Lotti, Università degli Studi di Firenze;

- SPOKE 3: “Prodotti e materiali verdi e sostenibili da fonti non critiche e secondarie” guidato da Pierluigi Barbaro, Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- SPOKE 4: ”Materiali intelligenti e sostenibili per prodotti e processi industriali circolari e aumentati” guidato da Domenico Caputo, Università degli Studi di Napoli Federico II;

- SPOKE 5: “Fabbriche e processi a ciclo chiuso, sostenibili e inclusivi” guidato da Sergio Terzi, Politecnico di Milano;

- SPOKE 6: “La manifattura additiva come fattore dirompente della Twin Transition” guidato da Federica Bondioli, Politecnico di Torino;

- SPOKE 7: “Modelli di business innovativi e orientati al consumatore per catene di approvvigionamento resilienti e circolari” guidato da Ilaria Giannoccaro, Politecnico di Bari;

- SPOKE 8: “Progettazione e gestione della fabbrica orientata al digitale attraverso l’Intelligenza Artificiale e gli approcci basati sull’analisi dati” guidato Daria Battini, Università degli Studi di Padova.

La realizzazione di questi progetti è resa possibile da una dotazione di oltre 125 milioni di euro - di cui 114 milioni provenienti dai fondi del PNRR e più di 11 milioni di cofinanziamento da parte dei 13 partner privati di MICS - che hanno reso il Partenariato protagonista nella realizzazione della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR. Questo ammontare rappresenta il più alto mai stanziato per progetti di ricerca nell’ambito dell’economia circolare e sostenibile in Italia, con l'obiettivo di creare un ambiente di ricerca pubblico-privato condiviso, autosufficiente, auto-rigenerativo, affidabile, sicuro e sostenibile, dalla progettazione alla produzione. Di questi fondi, il 40% di quelli pubblici è destinato al Mezzogiorno, territorio soggetto a un recente e importante sviluppo tecnologico e industriale.

I partner fondatori di MICS - Partner industriali : Aeffe, Brembo, Camozzi Group, Cavanna, Italtel, Itema, Leonardo, Natuzzi, Prima Additive, SACMI, SCM Group, Stazione Sperimentale dell'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, Thales Alenia Space. Partner pubblici : Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli studi di Federico II di Napoli, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo e Università di Roma La Sapienza.

Sul sito di MICS, è possibile iscriversi all’evento.

(gelormini@gmail.com)