Ponte Genova, Rospi (PP): 'Replicare modello su Maglie-Leuca e Murgia-Pollino'

In occasione della fine cantiere e dell'inaugurazione del Ponte San Giorgio a Genova (già Ponte Morandi), il relatore del 'Decreto Genova' Gianluca Rospi (PP) ha dichiarato: “Oggi l’Italia celebra un giorno storico, un giorno di realizzazione e di grande speranza, l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Sono passati due anni dalla tragedia che ha visto morire 43 persone e niente o nessuno potrà riportare la serenità nel cuore dei famigliari e del Paese intero, ma quello che avviene oggi è il segno che sappiamo rialzarci, insieme e uniti”.

“Sono felice e commosso prima di tutto come cittadino italiano e poi come relatore del Decreto Genova, perché ho visto come con il duro lavoro e le giuste priorità abbiamo permesso la realizzazione in tempi record di un bene che va oltre al valore materiale, ma rappresenta per tutti noi qualcosa di più, un simbolo di rinascita. Il mio pensiero non può che andare alle famiglie delle vittime che ancora aspettano di avere giustizia e l’Italia non deve fermarsi fin quando non gli verrà data".

"Ora però - prosegue Rospi - basta con le polemiche politiche e basta perdersi in chiacchiere; prendiamo esempio da ciò che ha funzionato e cerchiamo di replicarlo al più presto, con le dovute modifiche del caso, per altre infrastrutture strategiche come la statale ‘Maglie - Leuca’, il collegamento ferroviario ‘Termoli - Lesina’ e quello stradale ‘Murgia - Pollino’”.