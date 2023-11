Porto Cesareo (Le): Sasinae Festival - International Song Contest

Auditoria Records e MediterraneaMente APS danno il via alle selezioni del Festival Internazionale della Canzone. Possono partecipare artisti singoli o costituiti in gruppo, italiani e stranieri, interpreti e cantautori, con un brano edito o inedito cantato in qualsiasi lingua. La domanda dovrà pervenire entro il 31 Gennaio 2024.

La Finale si terrà nel mese di giugno a Porto Cesareo (Lecce) durante la Cerimonia di Consegna dell'Alto Riconoscimento VIRTU' E CONOSCENZA. Il vincitore riceverà ricchi Premi, tra cui la produzione discografica di due brani musicali da registrare presso gli studi di AUDITORIA RECORDS (Como) e l’iscrizione alle selezioni di concorsi di rilievo nazionale e internazionale.

Il regolamento e la scheda di iscrizione possono essere scaricati direttamente attraverso il seguente link: https://virtueconoscenza.com/sasinae-festival/, oppure collegandosi al sito www.auditoriarecords.com o al sito www.virtueconoscenza.com

