Premio Internazionale 'Giuseppe Fasano' - Grottaglie Città delle Ceramiche

Chiusa con successo l’ottava edizione del Premio “Giuseppe Fasano” svoltasi nella bellissima cornice del Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Il premio, dedicato al noto artista grottagliese della ceramica Nicola Fasano (padre dell’organizzatore Giuseppe), anno dopo anno trova nel dinamico promotore e organizzatore grottagliese un autentico “vulcano”, colui che sa mettere in evidenza le peculiarità di un’azione artistico-culturale iniziata dal padre Nicola e portata avanti dai diretti discendenti. La famiglia Fasano, ricordiamo, si tramanda l’arte della lavorazione della ceramica dal 1620.





Chi ha conosciuto in vita Nicola Fasano ne parla come di un artista vero, autentico figlio grottagliese, e vero maestro. Chi lo ha conosciuto nel suo storico laboratorio, oggi ritorna volentieri, non soltanto perché il figlio Giuseppe è il degno continuatore della tradizione ceramistica dei Fasano, ma anche per quel clima di grande raccoglimento che il sito offre. Guardando i forni e i resti archeologici di una zona che sfida i secoli, sembra ancora aleggiare la figura ieratica, ma nel senso più semplice dell’espressione di Nicola Fasano.

L’edizione 2024 ha visto per il secondo anno come scenario l’incantevole Castello Dentice di Frasso a San Vito Dei Normanni. Unico in Puglia ad essere ancora abitato dalla famiglia d'origine, il castello è ubicato al centro del paese del brindisino. La residenza vanta circa 20 stanze tutte arredate con mobili autentici d'epoca, pavimenti antichi, mobili d'epoca, fotografie, trofei di caccia che arredano ogni angolo del castello rendendolo unico. Il castello dispone anche di un giardino con alberi secolari.





La scelta della location da parte dell’organizzazione del Premio non è stata casuale ma dettata anche dalla lunga amicizia che lega Giuseppe Fasano ai padroni di casa, il principe Giuliano Dentice di Frasso e la consorte, principessa Fabrizia Favia.

Per il resto dobbiamo aggiungere che quest’anno, oltre alla attesa “laudatio” del professore Francesco Lenoci (docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente onorario dell’Associazione Pugliesi a Milano) dal titolo “La Puglia nel cuore ” hanno avuto successo le esibizioni dei comici Boccasile & Maretti e della cantante Federica Maggellino che con la sua magnifica voce ha trasformato l’antico maniero in un autentico palcoscenico di emozioni.

Tra le autorità erano presenti il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, il Consigliere del Presidente Emiliano per il Coordinamento del Piano per Taranto, Cosimo Borraccino e il vicario del Questore di Brindisi, Eugenio Ferraro.





La serata è stata un vero tripudio di eccellenze, con una parata di ospiti straordinari e celebrazioni indimenticabili. Tra i premiati ci sono stati: Cesare Fiorio, leggenda del motorsport e uno dei manager più vincenti di sempre; Angelo Maci, presidente e enologo delle prestigiose Cantine Due Palme, simbolo dell’eccellenza vinicola pugliese; Antonio Maria Vasile, presidente del CdA di Aeroporti di Puglia, protagonista della crescita infrastrutturale della regione; Rossella Ninfole, figura chiave nell’industria del caffè, capace di trasformare un semplice chicco in pura arte; Giuseppe Santoro, maestro del celebre capocollo di Martina Franca e icona della tradizione gastronomica locale; Fabio Mollica, direttore della rinomata testata Amazing Puglia, voce della bellezza e della cultura regionale, Giuseppe Montanaro, imprenditore di Kikau e Masseria Amastuola.

E ancora: il duo comico Boccasile&Maretti, pronti a far sorridere il pubblico con la loro ironia pungente; lo stilista di alta moda Roberto Guarducci, creatore di eleganza senza tempo; le sorelle De Virgilio con il loro atelier Gruppo Stile, ambasciatrici del savoir-faire pugliese; il veterinario Marco Smaldone, capace di unire scienza e passione; la conduttrice Alina Liccione, il fashion designer Nicola Introna, che porta innovazione sulle passerelle e l’hair stylist Raffaele De Girolamo, maestro del glamour e dello stile.





Sono state inoltre premiate Irina Stepanova e Ivanna Andriienko, imprenditrici ucraine che rappresentano determinazione e successo; Federica Marinaro, ricercatrice di talento che illumina il mondo accademico con le sue scoperte; l’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, rappresentata da Agostino Picicco, per il suo straordinario impegno nella promozione della cultura pugliese. Un riconoscimento speciale è stato conferito all’Associazione Aps Cultura&Armonia, guidata da Emanuele Ventura, per il prezioso contributo nella valorizzazione del patrimonio artistico locale. Tutti i premiati hanno ricevuto in dono un prezioso manufatto in ceramica decorata del maestro Giuseppe Fasano. La serata è stata condotta dalla conduttrice di Telenorba, Maria Liuzzi. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla giornalista Titty Battista.