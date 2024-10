Premio Letterario 'Città di Ceglie Messapica' - IV edizione

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” torna nel 2024 con un nuovo tema centrale e nuove sfide per autori e case editrici. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è ormai diventata un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano, offrendo ogni anno un’occasione di riflessione e approfondimento su argomenti di ampio respiro, che spaziano dalla narrativa alla filosofia, dalla musica all’arte, fino a toccare ambiti come la religione e la multiculturalità.





Per il 2024, il tema prescelto è “L’Amore”, inteso in tutte le sue sfumature. Dalle complesse dinamiche dei sentimenti all’amicizia, dai legami familiari all’eros: l’amore è il motore che muove storie intime e universali, rendendo ogni narrazione unica. In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale e dall’interazione social, il tema propone una riflessione sui sentimenti e sulle relazioni umane, esplorando come queste vengano declinate in contesti narrativi che spaziano dal romanzo tradizionale al fantasy, dalle epopee familiari a scritture sperimentali.

Possono concorrere al Premio tutte le opere letterarie edite in lingua italiana, pubblicate tra il 2023 e il 2024, e regolarmente in commercio. Le opere devono essere inviate, in dieci copie cartacee e una copia digitale in PDF, alla Segreteria Organizzativa del Premio entro e non oltre il 31 gennaio 2025. Le case editrici e gli autori che desiderano partecipare potranno trovare il modulo di iscrizione sul sito istituzionale del Comune di Ceglie Messapica (www.comune.ceglie-messapica.br.it) e inviare la propria candidatura tramite email.

Accanto al premio principale, la quarta edizione vedrà anche il conferimento del Premio Ippocrate, un riconoscimento speciale rivolto agli operatori sanitari che si sono distinti per studi sull’importanza dell’intelligenza artificiale in medicina. Gli interessati potranno inviare le proprie pubblicazioni entro il 30 giugno 2025. Al vincitore sarà conferita una medaglia celebrativa in argento e le “chiavi” della città di Ceglie Messapica.





Ceglie Messapica è pronta a dare il via a una nuova edizione di un Premio, che si distingue per la capacità di valorizzare la creatività e il pensiero contemporaneo, diventando un punto di riferimento per scrittori e lettori, oltre che per il territorio pugliese e il suo patrimonio culturale.

Per contattare il Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” l' indirizzo email è il seguente: direttoreartistico.premioceglie@gmail.com

(gelormini@gmail.com)