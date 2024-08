Presentata a Palazzo di Città la nuova giunta comunale di Bari

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha presentato alla stampa e ai cittadini la nuova Giunta comunale composta da dieci assessori, di cui cinque donne e cinque uomini, cui si aggiunge il consigliere comunale Lorenzo Leonetti con delega del “Sindaco della notte”, cui spetterà il compito di definire le strategie per il miglioramento della vivibilità urbana degli spazi pubblici interessati dalla ‘movida’.





“Abbiamo presentato la squadra di governo che lavorerà accanto a me, e con il Consiglio comunale - ha divhiarato Vito Leccese - per realizzare il programma che abbiamo presentato in campagna elettorale e che è stato premiato con la fiducia dei cittadini con quasi il 71% dei consensi. Percentuale che mi ha consentito di assumere l’incarico di sindaco e di essere qui oggi a rivendicare un lavoro già avviato dall’amministrazione e che ha visto, come suo primo atto, l’approvazione di una dotazione finanziaria consistente per attivare le procedure per il contributo alloggiativo in favore di circa 2.000 famiglie baresi sotto soglia di povertà".

"Questo a significare che il lavoro da fare è tanto e sono certo che le dieci persone scelte sapranno interpretare e affrontare le sfide che ci aspettano al meglio. Sono orgoglioso di poter dire, a scapito di qualche detrattore e di chi fino alla fine non lo riteneva possibile, di essere riuscito a ricomporre il cosiddetto “campo largo” nella rappresentanza di tutte le forze politiche che si riconoscono nella coalizione ambientalista, laica, pacifista e progressista, che hanno sostenuto il centrosinistra unito e che oggi mi onoro di guidare".





"In queste settimane, come sapete, ho cercato il dialogo con tutti perché il mio obiettivo era dare alla città una giunta autorevole, rappresentativa, pronta a tenere il passo con le sfide che ci attendono, con competenza ed esperienza. Per questo intendo ringraziare tutte le forze politiche, locali e nazionali, che in queste settimane sono state al mio fianco e con le quali ho costruito una squadra senza dubbio di qualità, composta da persone entusiaste e desiderose di mettersi al lavoro per fare di Bari una città europea, più moderna, più sostenibile e più giusta. Una città che possa garantire pari diritti e pari opportunità a tutti".

"Ritengo che, al di là delle caratteristiche dei singoli, la sfida che ci attende è molto ambiziosa: raccogliamo un’eredità importante, difficile da gestire, ma che siamo pronti a interpretare e rilanciare per dare a Bari e ai baresi le risposte che attendono e le prospettive che meritano”.

Il sindaco ha poi presentato i dieci assessori assegnando all’assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, alla Prossimità e alla Transizione digitale, Giovanna Iacovone, le funzioni di vicario. A seguire tutti i componenti della squadra di governo sono intervenuti per fissare i primi obiettivi programmatici su cui intendono lavorare nei primi mesi.





Elda Perlino, assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente ha tracciato, tra le sfide prioritarie, la definizione degli obiettivi strategici del Patto per il clima, con una serie di interventi tarati su ambito locale, una rinnovata azione di condivisione programmatica con la Consulta dell’ambiente e la definizione delle prime comunità energetiche locali che anche a Bari stanno nascendo. A questo si aggiunge una nuova politica di gestione del verde urbano.

Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del territorio, si è detto pronto per le due macro aree della sua delega: le grandi opere e la manutenzione quotidiana della città. I prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio della fase esecutiva delle grandi opere finanziate dal PNRR e alla verifica puntuale delle attività di programmazione sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie della città.

Carla Palone, assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile, intende rafforzare le taskforce interne alla Polizia locale dedicate al contrasto dei fenomeni abusivi che incrociano gli obiettivi strategici dell’amministrazione Leccese: abusivismo nel settore della ricettività, abusivismo commerciale, abusivismo ambientale. A lungo termine si lavorerà sulla definizione di una Polizia locale di prossimità che possa essere riferimento per tutti i cittadini in tutti i quartieri.

Diego De Marzo, assessore al Bilancio e Fiscalità locale, proseguirà nel lavoro di miglioramento delle performance dell’amministrazione sulla capacità di riscossione dei tributi così da incrementare i fondi da destinare ai servizi per i cittadini. Inoltre tra gli obiettivi dell’assessore c’è quello di snellire alcuni processi burocratici che spesso allontanano i cittadini dalla Pubblica amministrazione, soprattutto nel settore dei tributi e della fiscalità locale. Per questo l’assessorato dovrà avviare una serie di strumenti e metodi per semplificare l’accesso alle informazioni e alle procedure della PA per imprese e cittadini.

Paola Romano, assessora alle Culture, ha annunciato l’obiettivo di un Piano strategico della Cultura a Bari che tenga dentro due importanti questioni: l’accesso alla cultura diffuso in tutti i quartieri e per tutte le età e la candidatura del culto Nicolaiano a patrimonio Unesco.





Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy, affronterà le grandi questioni che riguardano lo sviluppo turistico della città, le nuove economie urbane con un’attenzione dedicata alle trasformazioni in corso lungo la costa barese che negli anni diventerà scenario di una nuova economia. Al centro delle attività dell’assessorato anche le politiche di sviluppo industriale e manifatturiero.

Elisabetta Vaccarella, assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili, intende concentrarsi sulle emergenze sociali che riguardano i giovani e le povertà, vecchie e nuove. Il suo assessorato rafforzerà il dialogo con i centri famiglia territoriali che saranno presidio e riferimento diffuso sul territorio per l’intera famiglia, dalla cura dei bambini all’accompagnamento dei giovani fino al contrasto alle solitudini.

Vito Lacoppola, assessore alla Conoscenza, affronterà sin da subito l’intensa attività di verifica dello stato manutentivo degli edifici scolastici di proprietà del Comune in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Tra i suoi obiettivi, quello di mettere a disposizione entro il prossimo anno i primi due asili nido finanziati dal PNRR nell’ambito del Piano straordinario per l’infanzia.

Raffaele Diomede, assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia sociale, sarà al lavoro sia da subito per l’istituzione della Commissione consiliare speciale antimafia e nelle prossime settimane, con gli uffici comunali, saranno definite le procedure per erogare il “bonus casa” per circa 2000 famiglie in grande difficoltà. Attraverso il rafforzamento delle competenze della Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata si avvieranno una serie di politiche di contrasto alla devianza giovanile e per il riuso sociale dei beni confiscati.

Giovanna Iacovone, assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, alla Prossimità e alla Transizione digitale, lavorerà in collaborazione con tutti gli altri assessori per l’attuazione di politiche di decentramento e rigenerazione urbana intesa come ricucitura sociale e urbanistica dei territori attraverso il rafforzamento di azioni e competenze articolate nei municipi.

