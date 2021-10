Presidenti Assemblee legislative: 'Più coinvolgimento e centralità al Sud'

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative d’Italia si riunisce a Bari su invito della Presidente Loredana Capone. In programma una plenaria e la presentazione del Rapporto 2021 sulla Legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea alla presenza del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. È la prima volta che i Presidenti tornano a incontrarsi in presenza dopo la pandemia e hanno scelto di farlo in Puglia.

Nel corso della presentazione della due giorni pugliese, i Presidenti hanno sottolineato l’importanza di ripartire dal Mezzogiorno d’Italia che dovrà avere un ruolo centrale nel rilancio del Paese e hanno ribadito la necessità di un maggiore coinvolgimento delle Regioni nella definizione della strategia di utilizzo delle risorse del Piano nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

“Torniamo a riunirci in presenza dopo venti mesi di pandemia – ha detto il Presidente delle Assemblee legislative, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Farlo in Puglia è un riconoscimento al Meridione d’Italia, che ha sempre bisogno delle dovute attenzioni e di presenze istituzionali. Presenteremo il Rapporto 2021 sulla Legislazione e faremo il punto sul Piano nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Finora il coinvolgimento delle Regioni non è stato richiesto nella sostanza, ci auguriamo e speriamo che da qui ai prossimi mesi ci sia un confronto più puntale".

"Nella Costituzione, infatti - ha sottolineato Ciambetti - tutti gli organi dello Stato sono messi alla pari, è chiaro, allora, che un piano fatto tra pochi difficilmente potrà realizzarsi entro il 2026. Noi, come sistema delle Regioni, siamo a disposizione per la nostra parte, quindi controllo e programmazione, le Giunte per la parte operativa, per far sì che questi soldi siano spesi al meglio e incidano realmente sulla qualità della vita dei cittadini”.

“Vogliamo e dobbiamo dare il nostro contributo – è intervenuta la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone - affinché i piani e le risorse concepiti dal Governo siano sfruttati al massimo delle loro potenzialità ma, soprattutto, soddisfino i bisogni reali delle nostre comunità. Per la prima volta nella storia abbiamo l’occasione di avere un’Europa solidale, che non si preoccupa, cioè, più solo del controllo dei conti ma ha deciso di investire a favore degli Stati che hanno maggiore difficoltà. L’Italia è certamente tra questi".

"Per questo il nostro appello, oggi, dal Consiglio regionale della Puglia - ha ribadito Loredana Capone - è: maggiore coinvolgimento delle Regioni, a beneficio di tutte e tutti i cittadini. Perché la condivisone non serve solo a generare una prospettiva di progetto ma anche a realizzare la qualità della spesa, e perché i progetti che si condividono saranno certamente realizzati. Il Presidente Draghi venendo a Bari ha annunciato un tour per acquisire priorità e progetti da parte delle Regioni, siamo felici e auspichiamo che quest’incontro avvenga quanto prima. È chiaro che in questa partita il Sud dovrà avere un ruolo centrale e questa è una convinzione di tutti coloro che siedono oggi a questo tavolo. Non era scontato che fossimo tutti qui, il messaggio è evidente: non c’è colore politico davanti al futuro dei nostri territori e delle nostre comunità”

Alla plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative d’Italia hanno poi partecipato in presenza: Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Loredana Capone, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Puglia, Pier Mauro Zanin, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, Salvatore Micone, Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, David Porrello, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Carmine Cicala, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gianmarco Medusei, Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, Stefano Allasia, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e Rita Mattei, Presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano.

Hanno partecipato da remoto: Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, e Alberto Bertin, Presidente del Consiglio Regionale della Valle D’Aosta.

Venerdì 29 ottobre alle 10.30, nell’Aula Consiliare la presentazione del Rapporto 2021 sulla Legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea alla presenza del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato.

Il programma della giornata:

- Loredana CAPONE, Presidente del Consiglio regionale della Puglia- Michele EMILIANO, Presidente della Regione Puglia

Ore 11.00 Presiede Ettore ROSATO, Vicepresidente della Camera dei deputati e Presidente del Comitato per la documentazione

Presentazione del Rapporto sulla legislazione 2021:Stefano CECCANTI, Presidente del Comitato per la legislazione della Camera

Ore 11.30 Interventi programmati di:

- Roberto CIAMBETTI, Presidente del Consiglio regionale del Veneto e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

- Alessio BUTTI, Vicepresidente del Comitato per la legislazione della Camera

- Maura TOMASI, Componente del Comitato per la legislazione della Camera

- Piero Mauro ZANIN, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e Vicecoordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

Ore 12.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI - Ettore ROSATO, Vicepresidente della Camera dei deputati/comunicato

