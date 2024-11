'Prima le Idee' Fratelli d'Italia ad Andria: Ritorno al Futuro

E' partita la due giorni di studio e confronto “Prima le idee – Ritorno al futuro”, organizzata dal gruppo parlamentare della Camera di Fratelli d'Italia ad Andria, alla quale parteciperanno numerosi eurodeputati, deputati e senatori del partito, ma anche: il ministro Marina Calderoni (Lavoro e Politiche sociali), il ministro Andrea Abodi (Sport), il ministro Alessandro Giuli (Cultura), il vice ministro Mariateresa Bellucci (Lavoro), il vice ministro Francesco Paolo Sisto (Giustizia) e il sottosegretario Marcello Gemmato (Sanità).

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 novembre

15:00 - “Benvenuti al Sud”: ACCREDITI

16:00 - “Allacciate le cinture”, Apertura di “Prima le Idee, Ritorno al Futuro”

Andrea Barchetta, Capogruppo FDI Città di Andria

Mariangela Matera, Deputato FDI

Andrea Volpi, Deputato!FDI

Augusta Montaruli, Vicepresidente Gruppo FDI Camera dei Deputati





Saluti:

Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Città di Andria

Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato!al Ministero della Salute

Francesco Ventola, Eurodeputato FDI

Filippo Melchiorre - Senatore FDI

Anna Maria Fallucchi, Senatrice FDI

Vita Maria Nocco, Senatrice FDI

Ignazio Zullo, Senatore FDI

Renato Perrini - Capogruppo FDI Regione Puglia

Tonia Spina, Consigliere Regionale Puglia

Tommaso Scatigna, Consigliere Regionale Puglia

Luigi Caroli, Consigliere Regionale Puglia

Giannicola De Leonardis, Consigliere Regionale Puglia

Antonio Gabellone, Consigliere Regionale Puglia

Sabino Napolitano, Commissario Cittadino FDI Andria





16:15 - Lezioni d’America. L’occidente dopo il voto in Usa, !una mozione per la Pace.

Emanuele Merlino, Capo segreteria tecnica del Ministro della Cultura!e curatore della mostra “Addio Maledetto muro”

Nuccio Bovalino, Sociologo dei Media

Intervengono:

Alessandro Palombi, Deputato FDI

Dario Iaia, Deputato FDI

Augusta Montaruli, Vicepresidente Gruppo FDI Camera dei Deputati

16:45 – Dai sussidi al lavoro. L’Italia torna a correre

Andrea Volpi, Deputato FDI

Lorenzo Malagola, Deputato FDI

Marcello Coppo, Deputato FDI

Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro!e delle Politiche Sociali

Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

17:30 - Verso!la Legge di Bilancio 2025. Famiglia, Lavoro, Futuro.

Erio Congedo , Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze Camera dei Deputati

Ylenja Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia della Commissione Bilancio Camera dei Deputati

Conclude: Mariangela Matera, Deputato FDI





18.30 – La forza dello Sport nel rilancio delle periferie: il modello Caivano.

Introduce:

Michele Schiano di Visconti, Deputato FDI

Intervengono:

Andrea Abodi, Ministro dello Sport

Chiara Colosimo, Presidente Commissione d’Inchiesta sul fenomeno delle mafie

Don Aniello Manganiello, Parroco di Scampia

Modera:!

Saverio Montingelli, Vicecapo Redattore, Inviato Speciale Rai Sport,Roma

20.00 - L’azione del Governo sul Sistema Sanitario, la Salute e la Ricerca Scientifica

Michele Picaro, Eurodeputato FDI

Luigi Palmieri, Professore ordinario di Biochimica; Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie!e Ambiente dell'Università di Bari 'Aldo Moro'

Michelen Pellegrini Calace, Presidente di Federfarma BAT e Tesoriere Nazionale

Conclude:

Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

21.00 - Conclusione lavori.





Sabato 9 novembre

8.30 - Rassegna stampa: “Un caffè con il Parlamentare”

9.00 - “Nessuna barriera è insormontabile nella vita”

Intervengono:

Francesco Fiore, Vincitore di due medaglie di bronzo ai Giochi Mondiali per Trapiantati

Giuseppe Pistillo, Presidente Associazione Oltre il Muro

Saverio Montingelli, Vicecapo!Redattore, Inviato Speciale Rai Sport, Roma

Francesco Piemonte, Presidente Nazionale Modavi

Giandonato LaSalandra, Deputato FDI

10.00 - Fermare le eco follie: le proposte del mondo conservatore.

Francesco Giubilei, autore del libro Follie Ecologiste; Presidente Fondazione Tatarella

Gian Piero Joime, autore del libro “Innovazione ecologica per una via italiana”

Conclude:

Francesco Filini, Deputato di FDI e responsabile Dipartimento programma del partito





11.00 – “La politica della Cultura”.

Pietro Senaldi codirettore di “Libero Quotidiano”

intervista:

Alessandro Giuli, Ministro della Cultura

