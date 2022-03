Provincia di Brindisi Toni Matarrelli eletto neo presidente col 72% dei voti

Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne, è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. 72,3% dei voti ponderati per lui e il 27,7% per lo sfidante Angelo Palmisano, sindaco di Ceglie Messapica.

Matarrelli succede al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, che ha dichiarato: “Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Toni Matarrelli, nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Lo aspetta un compito certamente complesso che sono convinto saprà svolgere nel migliore dei modi ed in continuità con il lavoro fatto fino ad oggi e per il quale ringrazio tutte e tutti quelli che con me hanno collaborato, per raggiungere ottimi risultati per la nostra provincia”.

Tra i primi a congratularsi col sindaco di Mesagne, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “I miei più affettuosi auguri a Toni Matarrelli e a tutta la coalizione della Puglia che ha vinto le elezioni provinciali di Brindisi con oltre il 72% dei voti ponderati".

"Il lavoro di collaborazione istituzionale - ha sottolineato emiliano - si concentrerà soprattutto sul rilancio economico del territorio provinciale e sulla crescita della qualità di vita dei cittadini brindisini. Al Sindaco di Mesagne ora anche Presidente della Provincia e a tutti i consiglieri, eletti qualche settimana fa, rivolgo il mio augurio di buon lavoro”.

