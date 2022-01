Provinciali, FDI presenta lista per Prov. di Lecce

Erio Congedo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Lecce, comunica con una nota la presentazione della lista di Fratelli d'Italia per le elezioni alla Provincia del capoluogo salentino.

"Esprimo soddisfazione per la composizione della lista di Fratelli d’Italia per le elezioni provinciali di Lecce del 24 gennaio, formata da candidature di alto profilo, rappresentative del territorio e in grado di aggregare un ampio consenso. E’ il frutto dell’impegno corale del Coordinamento provinciale di FdI, di Raffaele Fitto, del consigliere​ regionale Antonio Gabellone, dei consiglieri provinciali, dei sindaci, degli amministratori e di tutte le principali espressioni del Partito sul territorio, nella consapevolezza che pur trattandosi di una competizione elettorale di secondo livello ha pur sempre una significativa valenza politica".

"Un dato che merita di essere evidenziato - ha precisato Congedo - è il fatto che la presentazione della lista è stata accompagnata da circa 150 sottoscrittori fra sindaci e consiglieri comunali, e cioè da un numero di gran lunga superiore al minimo di 65 stabilito dalla legge, una dimostrazione ulteriore dell’autorevolezza della lista e del lavoro svolto in modo congiunto e coordinato dal Partito".

Anche per il coordinatore regionale, Marcello Gemmato, la presenza di FdI con una propria lista "E' sintomo di un Partito in salute che è pronto ad affrontare tutte le sfide elettorali, ad ogni livello". Ai candidati che hanno scelto di affrontare questa battaglia elettorale, la nota - infine - riporta: "La gratitudine del Partito e un forte in bocca al lupo, nella certezza che sapranno ben rappresentare Fratelli d’Italia non solo nella contesa elettorale, ma anche quando saranno chiamati ad affrontare nell’Istituzione provinciale le ​tante sfide che attendono il Salento".

Lista Fratelli d’Italia-Elezioni Consiglio provinciale di Lecce del 24/01/2022

n. Cognome Nome Ruolo Istituzionale 1 ACCOTO GIOVANNA Consigliere Comunale Giurdignano 2 ARSENI MARIA RITA Consigliere Comunale Diso 3 BELLOMO GIACOMO Consigliere Comunale Casarano 4 CAGNAZZO MARIA ANTONIETTA Consigliere Comunale Minervino di Lecce 5 CAROPPO ETTORE Sindaco Minervino di Lecce 6 DE VITIS FRANCESCO Consigliere Comunale Ruffano 7 D’ORIA ANGELA Consigliere Comunale Maglie 8 GUIDO LUCA Consigliere Comunale Tuglie 9 MANCA MASSIMO Consigliere Provinciale Lecce Consigliere Comunale Monteroni 10 MARIANO RAFFAELLA Consigliere Comunale Botrugno 11 MILANESE FRANCESCO Consigliere Comunale Veglie 12 RESTA ALESSIA Consigliere Comunale Poggiardo 13 SCARCIGLIA FERNANDO Consigliere Comunale Spongano 14 STABILE RENATO Consigliere Comunale Lizzanello 15 TUNNO LEONARDO Consigliere Comunale Taviano

