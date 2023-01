Puglia, i capigruppo di maggioranza: 'Azione è opposizione'

La nota dei capigruppo di maggioranza Filippo Caracciolo (PD), Giuseppe Tupputi (CON), Saverio Tammacco (Per la Puglia), Francesco la Notte (Popolari con Emiliano) e Marco Galante (M5S).

“I capigruppo delle forze di maggioranza alla Regione Puglia ribadiscono che il gruppo di Azione non è e non sarà mai più maggioranza. I consiglieri Amati, Mennea e Clemente, eletti nel PD e nella lista dei Popolari, sono venuti meno al mandato ricevuto dagli elettori, tradendo la loro fiducia e cambiando casacca, dando vita al gruppo di Azione, dopo essersi comportati strumentalmente per anni da consiglieri di opposizione".

"Oggi pretendono di essere considerati parte della maggioranza - prosegue la nota - volendo accreditare una posizione politica confusa e contraddittoria che noi respingiamo con forza e indignazione. Occorre un sussulto di chiarezza".

"Chi ha difatti svolto un ruolo di opposizione al governo presieduto da Michele Emiliano, continui a farla, ma in ruolo di minoranza", ribadiscono i capigruppo di maggioranza, "Per noi i tre consiglieri di Azione non sono e non saranno mai più maggioranza".

"Ci auguriamo - concludono - che un supplemento di coerenza possa spingerli a liberare i ruoli istituzionali, che spettano alla maggioranza e a migrare tra i banchi del centrodestra, evidentemente l'alveo ideale per chi si oppone al Governo regionale”.

