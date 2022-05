“Puglia, Identità e Storie di Gola”, l'enogastronomia motivo di viaggio

Saranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, e Paolo Marchi cofondatore di “Identità Golose” a dare il via lunedì 9 maggio, ore 9, a “PUGLIA, IDENTITA’ E STORIE DI GOLA”, presso l’I.I.S.S. Maiorana di Bari.

Obiettivo: far diventare l’enogastronomia di qualità una motivazione per la scelta della vacanza in Puglia. Una serie di incontri di altissimo livello, con protagonisti internazionali della cucina e della sala, rivolti ai professionisti della ristorazione e agli allievi degli istituti alberghieri, e pensati per rendere sempre più competitivo e attrattivo il prodotto turistico enogastronomico pugliese.

Questo nuovo ed entusiasmante percorso inizierà nella scuola alberghiera Maiorana di Bari, con la registrazione dei partecipanti che si sono registrati nei giorni scorsi. Seguiranno i saluti istituzionali e la presentazione del progetto “PUGLIA, IDENTITA’ E STORIE DI GOLA”, alla presenza anche del direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Aldo Patruno, del direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale.

L’iniziativa itinerante, che coinvolgerà tutte le province pugliesi, è stata sviluppata da Regione Puglia e ARET-Pugliapromozione con la consulenza di Paolo Marchi ideatore e curatore di Identità Golose Congresso Internazionale di Cucina, Pasticceria e Servizio di Sala e la collaborazione di MAGENTAbureau.

PROGRAMMA LUNEDI' 9.5.2022

ore 9.00 Accredito

ore 9.30 Saluti istituzionali e presentazione del Progetto

con il presidente della Regione Puglia, l’assessore al turismo, il direttore di Dipartimento Cultura e turismo Aldo Patruno, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e il co fondatore di Identità Golose Paolo Marchi

ore 10.30 Paolo Brunelli – Gelateria Brunelli, Senigallia – Ancona

Il gelato contemporaneo

ore 11.15 Paulo Airaudo – Amelia, San Sebastián - Spagna

Sopravvivendo - Una storia di 20 anni

ore 12.00 Fabio Pisani - Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano

Territori: il progetto de Il luogo per la valorizzazione delle eccellenze italiane

ore 12.45 Domingo Schingaro - Due Camini Borgo Egnazia, Fasano - Brindisi

2 ricette

ore 14:30 Rosario Didonna - Hostaria U’ Vulesce, Cerignola - Foggia

Food Sud System, la Puglia delle eccellenze

ore 15.15 Severino Salvemini - Docente Università Bocconi, Milano

La ristorazione di alta gamma come azienda

ore 16.00 Umberto Giraudo – Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel, Roma

Mise en place e bon ton

ore 16.45 Mattia Spedicato – Geranium, Copenaghen – Danimarca

Il mio viaggio - dalla Puglia a Copenaghen

ore 17:30 Fine lavori

PROGRAMMA MARTEDI' 10.5.2022

ore 9.30 Accredito

ore 10.00 Mattia Spedicato - Geranium, Copenaghen - Danimarca

Ristorazione Moderna

ore 10.45 Luigi Dattilo - Appennino Food S.p.A., Savigno - Bologna

Vivere local, ma pensare global!

ore 11.30 Franco Pepe - Pepe in Grani, Caiazzo - Caserta

L’evoluzione della mia pizza

ore 12.15 Alessandro Gilmozzi - El Molin, Cavalese - Trento

Il Risotto come contaminazione del territorio dolomitico

ore 14 Forum Professionisti

ore 17 Fine lavori

