Puglia & La Rinascente: in vetrina a Milano e Roma 38 aziende pugliesi

E' partita la settimana della moda pugliese presso La Rinascente di Roma, con la presenza di 20 imprese pugliesi, e quella di Milano con 18 imprese.

L’iniziativa “Puglia & La Rinascente”, in collaborazione con La Rinascente, nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze manifatturiere pugliesi e di offrire alle aziende selezionate una straordinaria visibilità.





“Si tratta di un progetto - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - che coniuga, nella logica 'Business or Pleasure? Puglia.' la finalità di valorizzare il territorio in termini di marketing territoriale e promozione della destinazione e, al contempo, rafforzare il posizionamento delle eccellenze manifatturiere pugliesi del settore TAC, attraverso la prestigiosa partnership con La Rinascente".

"L'iniziativa si propone non solo di mettere in evidenza le creazioni di artigiani e imprese pugliesi, ma anche di valorizzare l'eccellenza del Made in Puglia, offrendo ai brand una visibilità unica all’interno di contesti di altissimo livello”.

Le imprese partecipanti, selezionate attraverso apposita call, avranno infatti l'opportunità di esporre i propri prodotti nelle vetrine dei punti vendita opportunamente valorizzate con una grafica che richiama alla Puglia e alle bellezze del territorio.

Il progetto Puglia & La Rinascente, si svolgerà in due degli spazi commerciali più prestigiosi d’Italia: quello di Piazza Duomo a Milano dal 28 gennaio al 3 febbraio, e quello di Via del Tritone a Roma dal 28 gennaio al 10 febbraio 2025.

Le aziende ammesse beneficeranno di una promozione significativa durante e dopo l'evento, garantita dalla collaborazione tra La Rinascente e la Regione Puglia. La Rinascente, con la sua storicità e il prestigio del suo marchio, contribuirà a portare le aziende pugliesi sotto gli occhi di un pubblico internazionale e selezionato.

“Questa iniziativa - ha continuato Delli Noci - rappresenta un’opportunità straordinaria per le imprese pugliesi che, in un momento difficile per il settore moda, cominciano ad avere un’identità propria, ad investire, anche attraverso le misure regionali, in ricerca e innovazione sia di prodotto sia di design".

"Attraverso iniziative come queste vogliamo consolidare la loro presenza sul mercato nazionale, valorizzare i brand e far conoscere al grande pubblico la qualità e l’artigianalità che contraddistinguono la produzione pugliese. Sperimentiamo così un nuovo format che è quello della collaborazione con uno dei principali “spazi” per la valorizzazione del Made in Italy, riconosciuto e riconoscibile nei principali contesti internazionali della moda”.

La scelta del periodo, a cavallo tra le due Fashion Week Milanesi (uomo appena conclusa e donna a febbraio) punta a massimizzare la visibilità dei brand pugliesi nel periodo temporale dell'anno più propizio a richiamare l'attenzione di buyer e addetti ai lavori.

