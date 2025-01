Puglia multietnica, valorizzazione delle diversità: le comunità arbëreshe

L’Assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola ha riunito i rappresentanti dei Comuni pugliesi in cui è documentata la presenza della popolazione arbëreshe, per avviare una discussione sulle progettualità da realizzare per tutelare, valorizzare e promuovere la cultura e dei riti della popolazione albanese in Puglia.





Presenti, tra gli altri, il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia Giuseppe Catalano, i sindaci Noè Andreano (Casalvecchio di Puglia), Diego Iacono (Chieuti) e Francesco Leo (San Marzano di San Giuseppe), il dirigente regionale Claudio Polignano (Struttura di progetto Interreg), la funzionaria Rosa Camarda (Struttura speciale Cooperazione euro-mediterranea) e Mattia Giorno (consigliere del presidente Emiliano).

In avvio di riunione sono stati esaminati i progetti finanziati dalla Regione nell’ambito del bando “Valorizzazione della cultura arbëreshë e della nuova diaspora tra Puglia e Albania”. A seguire, i sindaci hanno illustrato le iniziative attuate sui propri territori per la promozione della cultura arbëreshe, sottolineando la comune esigenza di realizzare nuovi spazi di aggregazione per la comunità italo-albanese.





Sottolineando che la cultura ha un ruolo strategico per la valorizzazione dei territori, del patrimonio e delle tradizioni locali e per la tutela della diversità e del patrimonio linguistico, l’Assessora Matrangola ha confermato “La disponibilità dell’amministrazione regionale ad accompagnare la nascita di progetti che vadano nella direzione di una più ampia valorizzazione delle minoranze linguistico-culturali presenti sul territorio pugliese. Queste comunità custodiscono un patrimonio di cultura e di tradizioni che può rappresentare anche una leva per lo sviluppo dei territori. In quest’ottica dobbiamo lavorare per ideare un piano integrato cultura-turismo. È positivo che, sul punto, i Comuni convenuti abbiano già sviluppato una sensibilità e una visione comune sul tema”.

Dopo aver ricordato l’esperienza positiva del progetto “Matria”, realizzato dall’assessorato regionale all’Istruzione e da Puglia Culture per la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Puglia, Matrangola ha comunicato che “Entro la fine di gennaio saranno diramate le nuove linee guida per le biblioteche regionali che prevedono l’allestimento di uno scaffale multiculturale, dedicato proprio alle minoranze linguistiche”.





L’assessora ha inoltre ricordato che, nelle more dell’elaborazione di una legge regionale sulla Pace, “E' previsto che la data dell’8 agosto, nella quale ricordiamo simbolicamente l’arrivo dei nostri fratelli albanesi nei porti di Brindisi e di Bari, venga riconosciuta e istituzionalizzata come Giornata regionale della Fratellanza, proprio in ricordo del profondissimo legame che unisce le nostre terre e i nostri popoli”.

Infine, Matrangola ha lanciato l’ipotesi di lavorare alla costituzione di un’Area Culturale Protetta che valorizzi e promuova la filiera creativa, artigianale e produttiva collegata alla comunità arbëreshë.

