'Puliamo il Mondo' Lama Balice e Torre Quetta con l'assessore Elda Perlino

Si terrà domenica 22 settembre, nel Parco naturale regionale di Lama Balice, l’evento di Legambiente ”Puliamo il Mondo”, la giornata di pulizie straordinarie per la tutela delle risorse naturali.





La manifestazione, promossa congiuntamente dal Circolo Legambiente Eudaimonia Bari e dal Parco Lama Balice, rappresenta un’occasione per fare pulizia nel nostro ambiente, in occasione della omonima campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”.

Le attività, finalizzate a ripulire dai rifiuti numerose aree degradate dell’area protetta e a lanciare, a chi deturpa, un forte messaggio di attenzione per la tutela e la cura del territorio, si svolgeranno, dalle ore 9.30 alle 12, presso la sede del Parco di Villa Framarino-Malatesta e lungo la vecchia strada Palese-Modugno, nelle vicinanze del vecchio ponte settecentesco di Lama Balice. Intorno alle ore 11 anche l’assessore al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino si aggiungerà ai volontari impegnati negli interventi di pulizia.





L’iniziativa intende contrastare il fenomeno delle micro-discariche lungo le strade e all’interno delle aree perimetrate del Parco dove immancabilmente, ogni anno, vengono abbandonati rifiuti ad opera di molti che scaricano materiali indifferenziati e non riciclabili nell’area protetta, in spregio alle norme di pulizia vigenti e ai più basilari principi di educazione civica.

Tutti coloro che parteciperanno all’evento - associazioni attive nel territorio del parco e cittadini volontari - saranno dotati di pinze, guanti, sacchi e rastrelli e si metteranno all’opera per rimuovere i rifiuti sparsi e abbandonati, per lanciare al contempo un messaggio di attenzione e rispetto della natura e dei luoghi del nostro vivere.





“Il Parco di Lama Balice rappresenta una straordinaria risorsa ambientale a disposizione della città, dei cittadini e delle associazioni con cui l’amministrazione collabora - ha dichiarato Elda Perlino - e la nostra intenzione è quella di rilanciarne la valorizzazione e la fruizione. In questa prospettiva l’appuntamento di domenica rappresenta un’occasione per aprire questo luogo a tutti coloro i quali condividono l’esigenza di una particolare attenzione ai temi ambientali e a una dimensione di cittadinanza attiva e responsabile”.





Sabato 21 settembre, l'assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all'Ambiente Elda Perlino parteciperà all'iniziativa promossa da Retake Bari in occasione del World Clean up day.

L'appuntamento, aperto a tutti, è alle ore 10, sul lato nord di Torre Quetta (vicino al canalone e a Parco Perotti): chiunque sia interessato a partecipare è invitato a portare con sé guanti rigidi, pinza e buste

World Clean up Day è uno dei più grandi movimenti civici del nostro tempo, che unisce idealmente 191 Paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito.

