Putignano, l'Autismo autoctono incontra l'estro di 'SbrisolAut' Mantova

Putignano accoglie i giovani autistici di SbrisolAut e due realtà locali per un gemellaggio enogastronomico fra nord e sud, ma soprattutto fra realtà produttive che offrono opportunità lavorative alle persone più fragili.

SbrisolAut è un’impresa ad impatto sociale, basata a Mantova, che produce e commercializza la tipica torta “Sbrisolona”, impiegando come addetti alla produzione esclusivamente persone nello spettro autistico.

PowerAut e Autnotout sono invece realtà pugliesi che coinvolgono giovani autistici nella produzione di vino. Queste innovative realtà sociali ed imprenditoriali si incontreranno a Putignano il giorno 26 Agosto 2023 grazie alla collaborazione del Comune di Putignano, che ha messo a disposizione la sala della Biblioteca e del Tarallificio Farinella srl che ospiterà presso la propria sede i giovani pasticceri di SbrisolAut per uno scambio di “ricette”.

Nel pomeriggio, alle 16:30, presso la Biblioteca Comunale, si terrà una tavola rotonda aperta al pubblico dal titolo “Quando la spesa vale l’impresa” dove si parlerà di autismo e lavoro in cui si confronteranno istituzioni, imprenditori e associazioni.

In un contesto in cui il tasso di disoccupazione delle persone autistiche sfiora il 90% e spesso l’unica destinazione per molte di loro sono i servizi assistenziali, l’obiettivo di questo confronto è di dimostrare che “si può fare” ovvero che anche le persone con funzionamento cognitivo “divergente” possono inserirsi nel mondo del lavoro e farlo con competenza, se si offrono loro opportunità̀ formative e contesti aziendali inclusivi.

All’incontro patrocinato dal Comune di Putignano e moderato da Raffaella Trisolini, parteciperanno la Sindaca di Putignano, Luciana Laera, l’europarlamentare Chiara Gemma, membro della Commissione Europea per l’occupazione e gli affari sociali, Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi di Conversano - Monopoli, Alberto Balestrazzi, CEO di Auticon, multinazionale di servizi informatici che assume esclusivamente persone nello spettro autistico, Domenico Egizio, fondatore di Farinella srl, Giampiero Mastrangelo, Presidente dell`Associazione Amici dei Diversabili, oltre ovviamente a Laura Delfino, co-fondatrice di SbrisolAut, Enrica Bortolot, Analista del Comportamento a supporto del progetto lavoro della OdV Poweraut e Massimo Striano, Amministratore di Autnotout srl, impresa sociale di Brindisi.

Per informazioni: info@tarallaut.it

(gelormini@gmail.com)