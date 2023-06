La capacità degli alberi di scambiare sostanze nutritive con l’ambiente circostante, in modo attivo e collaborativo, è il modello ispiratore di R.A.D.I.C.I., il ciclo di eventi ideato dalle associazioni Laverdevia e ABAP APS. Un ciclo di eventi che, da giugno a settembre, si susseguono e si intersecano fra loro: proprio come una fitta rete di radici che costituisce una vera interconnessione tra esseri viventi, adattandosi dinamicamente al contesto che muta.

Masseria Recupa di Scardinale RADICI (1)Guarda la gallery

Gli alberi sono esseri indispensabili alla vita. Trasformano l’anidride carbonica in ossigeno, proteggono il suolo, rappresentano l’habitat ideale per la fauna selvatica, contribuiscono a contrastare il dissesto idrogeologico e a conservare la biodiversità. Secondo recenti studi, tra i quali quelli della ecologa canadese Susanne Simard, gli alberi, per il tramite delle loro radici, collaborano mettendo in comune risorse ed informazioni, diffondendo energia, saggezza e protezione.

Ispirati da questa capacità di condivisione degli alberi, nascono gli eventi di R.A.D.I.C.I. Reti Attive Dinamiche Interconnesse e Collaborative dell’Io che, tra scienza e arte approfondiscono i temi della sostenibilità e della ruralità, allo scopo di attivare connessioni tra singoli, siano essi persone, associazioni, enti privati e pubblici, e riflettere sui principi della sostenibilità, per favorire uno scambio attivo di opinioni tra la cittadinanza e gli esperti e ispirare quelle azioni, anche le più semplici, che possano generare un futuro possibile e desiderabile per le generazioni che ci succederanno.

È questo lo spirito de Le giornate della Recupa: mettere in contatto persone e idee per progettare un futuro desiderabile e inaspettato per i nostri territori, in un luogo di commovente semplicità e bellezza, minacciato dall’abbandono, dall’incuria e dal rischio di trasformazione in discarica di rifiuti nucleari. “La Recupa”, masseria situata fra la Puglia e la Basilicata, è un luogo che simboleggia il destino di altri luoghi e di altri esseri viventi, alla mercé di strategie che mirano solo al rendimento economico di breve periodo senza guardare al futuro.

locandina R.A.D.I.C.I.Guarda la gallery

Il primo appuntamento con R.A.D.I.C.I. è sabato 10 giugno, alle ore 17:30, presso Masseria La Recupa a Gravina in Puglia, per parlare dell’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile “Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile” e di Landsenses Ecology, insieme a Elvira Tarsitano, direttore generale di ABAP APS e vicepresidente dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata. A seguire, la performance musicale “Affetti sonori” del duo composta da Antonio Dambrosio e Nanni Teot. Vincenzo Coppa, presidente de Laverdevia, illustrerà l’intero programma della manifestazione.

Il ciclo di eventi R.A.D.I.C.I. è finanziato da PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ‘Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale’ approvato dalla Regione Puglia, ente attuatore, con D.G.R. n.475 del 07/04/2022 e D.D. Sez Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali n. 40 dell’8 aprile 2022; fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU, gestiti dal Ministero della Cultura.

