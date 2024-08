Raffaele Fitto designato Commissario Europeo dal Consiglio dei Ministri

Il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come Commissario europeo: lo ha annunciato la Presidente Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri.





"Oggi stesso - ha detto Meloni - comunicherò alla Presidente Von der Leyen il nome di Raffaele Fitto come Commissario europeo e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante”.

“È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria. Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l'Italia nei prossimi anni - ha aggiunto Giorgia Meloni - la nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe, che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati”.





Felicitazioni immediate da parte del gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Puglia: “Congratulazioni al ministro Raffaele Fitto, per la designazione come Commissario Europeo arrivata oggi all’interno del Consiglio dei Ministri. Un augurio di buon lavoro, l’attenderà un compito arduo, visto il particolare momento storico che l’Europa sta vivendo e per il ruolo che l’importanza che l’Italia assume nel quadro generale. Questa nomina ci rende orgogliosi ed è un segnale importante per la nostra regione. È un incarico che va a suggellare l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni come Ministro per le Politiche Europee, di Coesione e Pnrr. Saprà svolgere questo nuovo ruolo con fermezza, caparbietà e con la competenza che da sempre lo contraddistinguono”.





"La designazione di Raffaele Fitto a Commissario Ue è un'ottima notizia - ha detto Ignazio Zullo senatore capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro - e rappresenta un motivo d'orgoglio per tutta l'Italia. E' l'uomo giusto al posto giusto. La sua grande esperienza in Europa darà lustro alla nostra Nazione. Fitto, nel suo ultimo incarico, ha svolto un ottimo lavoro. La gestione dei dossier sul Pnrr è stata impeccabile e, senza dubbio, potrà fare lo stesso anche in Ue. A lui faccio le più sincere congratulazioni e un in bocca al lupo per il suo futuro ruolo che, sono certo, svolgerà in modo ineccepibile, con autorevolezza e senso di responsabilità".





E arriva anche la nota degli eurodeputati di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo Chiara Gemma, Alberico Gambino, Denis Nesci, Michele Picaro e Francesco Ventola, eletti nella circoscrizione Sud: “La notizia della designazione, da parte del Governo, di Raffaele Fitto quale Commissario italiano nella nuova Commissione europea ci riempie di gioia e di orgoglio. E’ un segnale importante che arriva dal Governo italiano per il Mezzogiorno, considerata la profonda conoscenza delle esigenze economiche-sociali del Sud da parte di Raffaele Fitto. Conosciamo bene la sua profonda competenza politica, la sua grande esperienza nelle istituzioni europee ed italiane e il suo forte tratto umano e per questo siamo convinti che sia la persona giusta a svolgere questo importante ruolo".

A seguire la nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi: “Auguri di buon lavoro al ministro Fitto, designato commissario europeo. Lo aspetta un compito di assoluto prestigio, di grande rilevanza per il nostro Paese e, soprattutto, per la nostra Puglia. E’ un’indicazione che conferma la competenza e la serietà del ministro e siamo certi che saprà rappresentare benissimo l’Italia nell’Ue”.

