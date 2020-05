Raffiche di vento, tragedia a Bari: lamiera uccide una donna di 53anni

L’imponderabile fatalità degli eventi segna la tragedia odierna a Bari e vede travolgere - insieme all’imperversare violento di folate di vento sciroccoso - una donna di 53 anni che, insieme al padre, pare si stesse recando al Cimitero per rendere visita alla madre scomparsa recentemente.

Il dramma si materializza nei pressi di piazza Crispi, a Bari - tra via Mario Pagano e via Brigata - dove una tettoia-lamiera (o da cartellonistica murale) è stata staccata dal vento forte, con una sorta di effetto vela, assumendo i caratteri di un’arma micidiale e colpendo mortalmente la donna.

Il padre della donna è rimasto illeso, ma sotto choc, ed è stato prontamente trasferito dal 118 in ospedale, per gli accertamenti. Spavento diffuso nel quartiere, che si è sommato alla preoccupazione e all’allarme dell’intera città per le forti raffiche,che da stamattina la attraversano, per altri oggetti scaraventati in strada dalla furia del vento, che in qualche caso ha registrato anche vasi di piante volati dai balconi.

