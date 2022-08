Rapporto Svimez 2022, Fitto sollecita realizzazione interventi

Il commento di Raffaele Fitto sul Rapporto Svimez 2022: “Il Rapporto Svimez 2022 raffredda i facili entusiasmi degli anni scorsi, quando la ripresa aveva fatto gridare al miracolo: il gap fra Nord e Sud era quasi colmo. Non è così, anzi il Rapporto di quest’anno conferma tutti i rischi e le debolezze del Mezzogiorno d’Italia, anche per scelte politiche che negli ultimi anni non sono state programmate per risolvere i problemi di divario, ma per politiche di piccolo cabotaggio".

"A questo - segnala Fitto - si aggiunge l’atavica lentezza nella realizzazione degli interventi e debolezza strutturale delle Amministrazioni locali, che sono e restano il punto debole di un sistema che a fronte di ingenti risorse, integrate anche con quelle del PNRR, non riesce a ridurre i divari. Basterebbe leggere gli esempi, che vengono citati nel Rapporto, sulle infrastrutture sociali come le scuole, gli asili nido e le scuole d’infanzia che possono essere replicate anche per altri settori".

“Il tema del divario e dello sviluppo del Mezzogiorno - sottolinea ancora Raffaele Fitto - passa attraverso una completa RIVOLUZIONE DELL’APPROCCIO AL TEMA. Occorre superare l’ansia dello stanziamento delle risorse e passare alla massima attenzione alla fase di realizzazione degli interventi, solo così il Sud potrà superare i divari e accrescere la competitività. Purtroppo assistiamo da anni a una narrazione sul Mezzogiorno che assegna risorse a programmi che non si traducono in opere e quindi il divario aumenta”.

