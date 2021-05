Recovery Plan, Gianluca Rospi (Pp): 'Ponte sullo Stretto e Modello Genova'

Il deputato appulo-lucano e presidente di Popolo Protaginista, Gianluca Rospi, torna con alcune riflessioni sul Recovery Plan, in particolare sul fronte Ponte sullo Stretto e sull'aozione del modello Ponte di Genova, del quale a suo tempo fu il relatore in Parlamento.

"Il Ponte sullo Stretto va fatto? La risposta è sì - ha sottolineato Rospi - ma le problematiche della Calabria e della Sicilia non possono continuare ad essere schiacciate dalla battaglia ideologica tra “sì” e “no”.

"Parlare di Ponte sullo Stretto - ha ribadito Rospi - significa innanzitutto parlare del completamento di una delle più importanti reti TEN-T europee: il corridoio scandinavo-mediterraneo, da Helsinki alla La Valletta, unico che taglia l'Europa da Nord a Sud. Il Ponte di Messina è parte di un piano strategico, che considera lo sviluppo complessivo del Mezzogiorno: penso, ad esempio, al portare l’Alta velocità fino a Palermo e allo sviluppo sinergico dei porti di Gioia Tauro e di Taranto".

"Eppure dopo quaranta anni di progetti - ribadisce Rospi - la discussione è ancora ferma alla tifoseria. Il Ponte sullo Stretto non è così nient’altro che l’emblema delle dinamiche distorte che da decenni paralizzano il nostro Paese. E no, non basta dire che le priorità sono altre: perché le ragioni che impongono la realizzazione dell’opera sono reali, solide e motivate; se non cambiamo le domande, difficilmente avremo diverse risposte".

A tal proposito, Gialuca rospi ha ricordato come: "L'unico caso in cui il nostro Paese è stato in grado di realizzare un'opera strategica in un periodo di tempo «accettabile» (24 mesi), è rappresentato dal cantiere del Ponte Morandi. Il "Modello Genova", di cui fui relatore, è oggi considerato un modello di efficienza: ciò significa che, con le giuste variazioni, inserendo principi che garantiscono la libera concorrenza tra le imprese e semplificando l'iter autorizzato in fase progettuale, potrebbe essere replicato su scala nazionale per realizzare tutte le opere pubbliche e infrastrutturali previste nel PNRR".

"La mozione che ho depositato a fine aprile, insieme ai colleghi di Cambiamo - ha spiegato - impegna il Governo verso una concreta sburocratizzazione e semplificazione. L’obiettivo è ridurre i tempi delle procedure autorizzate, semplificare le procedure di gara e snellire le incombenze burocratiche che ostacolano i lavori".

"I fondi del Recovery - ha concluso Rospi - sono un’occasione unica: per questo dobbiamo intervenire per evitare che le catene della burocrazia blocchino i progetti di rilancio del Paese.

(gelormini@gmail.com)

------------------------

Pubblicato sul tema: Gianluca Rospi (PP): "Alta Velocità al Sud e sburocratizzazione del Paese"