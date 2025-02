Red Bull Cliff Diving World Series 2025 torna a Polignano a Mare

È stato annunciato in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), che la Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze più importante e prestigioso al mondo, farà nuovamente ritorno in Puglia a Polignano a Mare il 28 e 29 giugno 2025. Quella che è ormai consacrata come la capitale europea del cliff diving, accoglierà per la 12° volta l’élite internazionale di questa disciplina, che nel tempo ha conquistato l’interesse di un pubblico sempre crescente.





Quest’anno c’è un’importante novità, tutta italiana: i giovani tuffatori Elisa Cosetti (classe 2002) e Andrea Barnaba (classe 2004) grazie alle ottime prestazioni offerte nella passata stagione, diventano ufficialmente permanent diver della Red Bull Cliff Diving World Series 2025. Un traguardo straordinario per i due atleti, che si uniscono così ai tuffatori dalle grandi altezze più forti al mondo, rappresentando l’Italia in ogni tappa della World Series 2025 con orgoglio, talento e una passione senza limiti.

Dal 2009, la Red Bull Cliff Diving World Series affascina il mondo con i suoi tuffi mozzafiato da altezze vertiginose: 27 metri per gli uomini e 21 per le donne, con gli atleti che raggiungono la velocità di 85 km/h in soli tre secondi di caduta libera. Le esibizioni si svolgono in scenari naturali e urbani unici, ma Polignano a Mare rimane una delle tappe più iconiche del circuito mondiale, grazie alle sue tipiche case bianche affacciate su un mare cristallino, alle scogliere a strapiombo e all’entusiasmo contagioso del pubblico, che ogni anno affolla a migliaia ogni angolo possibile di questa meravigliosa arena naturale per assistere alla spettacolare competizione.





La piattaforma di lancio, posizionata come da tradizione su una terrazza privata, contribuisce a rendere l’evento ancora più suggestivo, creando una connessione autentica tra sport, territorio e cultura locale. Dopo il successo delle passate edizioni, la tappa italiana continua a essere un motore di visibilità internazionale, contribuendo a valorizzare la bellezza della Puglia e il calore della sua accoglienza.

“Abbiamo di nuovo una data Red Bull Cliff Diving con i tuffi dalla iconica scogliera di Polignano a Mare e dobbiamo dire che siamo contenti - ha evidenziato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -perché, da qui, abbiamo stabilito una connessione con tanti mercati esteri importanti, in particolare l'Australia. Infatti, la vincitrice di Red Bull Cliff Diving di Polignano da tanti anni consecutivi è una truffatrice australiana notissima in tutto il mondo e, in particolare, in Australia. E Polignano performa benissimo sul mercato australiano, al punto che è al primo posto nella provenienza del turismo straniero nel suo territorio”.

“Da sempre, nascere o vivere a Polignano significa poter assistere a dei tuffi in mare e talvolta anche a compierli, quei tuffi: è di fatto una tradizione oltre che una nostra abilità intrinseca - ha detto Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare - e siamo felici che un’azione così spontanea sia diventata appuntamento fisso nella cornice del Red Bull Cliff Diving, ospitando già per undici anni la competizione mondiale dei più grandi tuffatori professionisti, attirando visitatori e curiosi da tutti continenti e contribuendo a raggiungere un tasso di internazionalizzazione dei flussi turistici pari al 70%. È un evento di cui siamo orgogliosi e che continua a portare Polignano nel mondo, e viceversa”.

"E’ con grande piacere che annunciamo anche per l’estate 2025 il ritorno in Puglia del Red Bull Cliff Diving, uno dei nostri eventi internazionali di maggior successo e dall’impatto mediatico impressionante”, commenta Roberto Giugliano, Marketing Manager di Red Bull Italia, “Grazie alla forza del nostro network nazionale e internazionale, l’entusiasmo e l’interesse del pubblico crescono di anno in anno, portando Polignano a Mare e le sue bellezze uniche sotto i riflettori di un palcoscenico mondiale.” E aggiunge: “Elisa Cosetti e Andrea Barbarba hanno dimostrato una crescita eccezionale, sia in termini di tecnica che di mentalità competitiva. Il loro percorso ispira le nuove generazioni e rafforza il legame tra questa disciplina spettacolare e il pubblico italiano”.

Il calendario ufficiale della Red Bull Cliff Diving World Series 2025 sarà svelato fra poche settimane, ma già la stagione si preannuncia speciale, grazie al talento italiano che vola sempre più in alto.





Red Bull Cliff Diving World Series - Dal 2009 la Red Bull Cliff Diving World Series offre uno spettacolo incomparabile di tuffi da grandi altezze sempre più complessi, mettendo in luce i migliori atleti di questo sport e i talenti più promettenti. La World Series è ospitata in luoghi eccezionali, dove gli atleti si tuffano da rocce, ponti storici o vicino a cascate, garantendo la responsabilità ambientale e promuovendo l’importanza di atteggiamenti sostenibili a supporto del nostro pianeta.

