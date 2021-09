'Red Bull Neymar Jr's Five, da Bari via al torneo mondiale a 5

Prende il via a Bari, dai campetti di Bari vecchia intitolati a Michele Fazio, ai piedi della muraglia, l’edizione 2021 del Red Bull Neymar Jr’s Five, il torneo mondiale di calcio a 5 che anche quest’anno vedrà affrontarsi migliaia di partecipanti da tutta Italia.

L’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli porterà i saluti dell’Amministrazione agli organizzatori e a quanti si sfideranno sul campo.

Giunto alla quinta edizione, il Neymar Jr’s Five è riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni: la partecipazione è aperta indistintamente a squadre maschili, femminili o miste. Oltre 30 Paesi di 6 continenti ospiteranno i tornei di qualificazione nazionale: i team vincitori di ogni nazione voleranno poi a dicembre in Qatar, per la finale mondiale. Il premio finale per la squadra campione del torneo sarà l'opportunità di giocare una partita contro la superstar brasiliana.

Le regole del torneo sono semplici e innovative: si gioca 5 contro 5, per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che per ogni goal segnato, la squadra avversaria perda un giocatore. L’obiettivo è quindi buttare fuori tutti gli avversari.

In Italia per quest’anno sono previste 5 tappe di qualificazione: dopo la partenza da Bari si proseguirà il 18 settembre a Salerno, il 2 ottobre a Palermo, il 3 a Catania e, per finire, il 9 ottobre a Napoli. La squadra vincitrice di ogni tappa di qualificazione si sfiderà poi il 23 ottobre a Napoli per la finale nazionale.

Le iscrizioni al torneo possono essere effettuate su: https://www.neymarjrsfive.com/it

