Regionali, Emanuele Tomasicchio con Forza Italia nella lista BAT

Ad annunciarlo è la Segreteria Provinciale BAT di Forza Italia: Emanuele Tomasicchio, consigliere comunale uscente della città di Trani, sarà candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale nelle liste di Forza Italia.

"Si tratta di un ingresso importante e qualificante per la formazione azzurra - si legge in una nota di FI - che ha accolto con entusiasmo la disponibilità del professionista a rappresentare la città di Trani nella lista forzista per la prossima competizione regionale. Una candidatura prestigiosa, un contributo di grande esperienza e di competenza amministrativa che l'avvocato Tomasicchio, già candidato Sindaco nel 2015, può rappresentare al meglio in ambito regionale".

La presentazione ufficiale della candidatura vedrà la presenza dei vertici regionali di Forza Italia, Mauro D'Attis, commissario regionale, e il vicecommissario Dario Damiani, insieme ai componenti del Direttivo Cittadino ed ai candidati al Consiglio Comunale di Forza Italia.