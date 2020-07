Regionali, Fitto e Laricchia attacco al presidente Emiliano

Il Covid rialza la testa, l’allarme ritorno dei focolai serpeggia un po’ ovunque senza smorzare le spinte alla ripresa e alla salvaguardia del salvabile, per una stagione compromessa - soprattutto nel turismo - mentre le definizioni di liste e programmi cominciano a produrre i primi effetti su una campagna elettorale che si annuncia decisamente ‘accesa’, mentre la situazione pandemica consiglierebbe fronti più convergenti su alcuni temi di carattere generale, lasciando alla dialettica locale quelli di portata più corta.

E così, mentre Michele Emiliano si divide tra un taglio di nastro (Biblioteca Magna Capitana restaurata a Foggia) e il lancio di un’iniziativa solidale (il 2° Muro della Gentilezza sempre a Foggia), ci pensano di due maggiori contendenti nella corsa alla presidenza, Raffaele Fitto dal Salento e Antonella Laricchia dal capoluogo pugliese, ad affondare le prime stoccate.

“La Puglia già ultima per numero di tamponi effettuati, ora sconta un altro triste primato negativo: è ultima anche sui tempi troppo lunghi nel diagnosticare il Covid”, lamenta Fitto, candidato del centrodestra, “Cioè fra quando viene effettuato il tampone (e quindi il paziente ha i primi sintomi) e l’esito passano mediamente 11 giorni”.

“A rilevarlo è il report settimanale del Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’ - sottolinea l’eurodeputato di Fd’I - che punta il dito anche sulla mancanza di investigatori anti-Covid nella Sanità pugliese. In pratica la Puglia è fra le Regioni che non ha raggiunto la soglia minima di personale, per cui emerge una incapacità di tracciare nuovi positivi”.

“Questi ultimi dati - aggiunge Fitto - non fanno che confermare quanto sempre detto: le scellerate Politiche sanitarie di questi anni, hanno depotenziato la medicina territoriale, e in particolare i dipartimenti di prevenzione e i distretti. Non solo, nei mesi di emergenza a complicare il tutto c’è stata anche la decisione di mettere in ‘quarantena’ i medici di base, senza sentire la necessità di potenziare la rete dei laboratori necessari per accelerare i tempi sull’esito dei tamponi”.

“Chi dovrebbe preoccuparsi e occuparsi di tutto questo - conclude Fitto - ha almeno dato una lettura a questi dati? Oppure è intento a fare tutt’altro?”

Si concentra sul fronte più elettorale, invece, l’attacco di Antonella Laricchia, candidata del M5S, per evitare che possa dare per scontato, quello che scontato non è affatto. Anzi: “Lo ribadiamo ancora una volta – dichiara con forza - non può esistere e non esisterà nessun accordo con Emiliano né prima, né durante, né dopo le elezioni”.

“Se dopo aver provato a mentire circa un’alleanza pre-elettorale - ribadisce Laricchia - ora Michele Emiliano cerca di vendersi un inesistente ‘matrimonio’ post elettorale, dimostra di non aver ancora capito che non ha a che fare con il centrodestra, disposto a vendersi in cambio di poltrone. L'unico voto utile ai pugliesi è quello al M5S, visto che lui e Fitto hanno attuato le stesse politiche e si contendono gli stessi candidati”.

“Continuare a parlare del M5S - precisa ancora Laricchia, rivolgendosi al Governatore - mi sembra un patetico atto finale attraverso cui cercare di recuperare credibilità, affiancando la sua immagine ‘pregiudicata’, alla nostra, dopo un teatrino di niente durato cinque anni, in cui non ha mai ascoltato le nostre proposte per risolvere l'emergenza rifiuti in Puglia o per rendere più efficiente la sanità o per l'avanzamento della spesa del PSR”.

E coglie l’occasione per ricordare che mercoledì 15 luglio, alle ore 17,30, in Corso Roma, 6, a Brindisi, ci sarà l’inaugurazione del comitato elettorale del candidato capolista del M5S alle prossime elezioni regionali, per la circoscrizione di Brindisi: Gianluca Bozzetti per Antonella Laricchia Presidente.

Insieme alla stessa Laricchia, che illustrerà i punti principali del programma del Movimento 5 Stelle per la ripartenza della regione, con uno sguardo particolare alla provincia di Brindisi, prenderanno parte all'evento anche i parlamentari del M5S della provincia di Brindisi.

“Lavoro, internazionalizzazione, ripartenza delle imprese del territorio sono alcuni dei punti principali del nostro programma - spiega a proposito Gianluca Bozzetti - che illustreremo a Brindisi in occasione dell'inaugurazione del comitato Antonella Laricchia Presidente. Dopo anni di una politica regionale che ha relegato la provincia di Brindisi ad un ruolo marginale nel panorama regionale, e che ha causato danni enormi nella sanità, nel lavoro, nell’agricoltura, adesso vogliamo valorizzare le eccellenze del territorio e ridare alla provincia brindisina il ruolo centrale che merita”.

E dal centrosinistra arriva l’aggiornamento relativo a I Socialdemocratici di Mimmo Magistro: “ISD, i socialdemocratici pugliesi, nel pieno rispetto della propria federale autonomia statutaria e dopo avere sentito la direzione regionale, sosterranno la lista Senso Civico un Nuovo Ulivo per la Puglia. Una scelta ufficializzata dal Presidente Nazionale, Mimmo Magistro, da Giuseppe Abbati (Presidente nazionale Aitef) e dall’ex deputato e sottosegretario tarantino, Antonio Bruno, a seguito di un incontro tenutosi con una delegazione del gruppo di Senso Civico composta dagli Assessori regionali Alfonsino Pisicchio e Mino Borracino e dai consiglieri Pino Romano e Ernesto Abaterusso”.

“Si allarga dunque la platea dei sostenitori del progetto di Senso Civico - scrive in una nota Magistro - l’associazione politico-culturale battezzata dal Presidente Michele Emiliano lo scorso febbraio, già forte di un gruppo regionale composto da 6 consiglieri, uno per provincia. La volontà espressa da ISD i Democratici è quella di candidare loro rappresentanti, possibilmente donne per dare un messaggio di sostegno e piena condivisione alla doppia preferenza di genere, in discussione in commissione il 15 luglio, in tutte le province”.

“Si va avanti dunque più convinti e forti - conclude Magistro - verso le elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimo a sostegno del candidato Presidente Michele Emiliano”.

