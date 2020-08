Regionali, per il PD Elena Gentile capolista a Bari e a Lecce

"Elena Gentile è una risorsa fondamentale del centrosinistra pugliese", dichiara con forza Marco Lacarra, Segratario regionale pugliese del Partito Democratico.

"Il suo percorso politico, istituzionale e di governo, l’instancabile lavoro e impegno al servizio della sua Regione e dell’intero Mezzogiorno, la ferma e generosa disponibilità a mettere a disposizione della nostra Comunità il suo patrimonio politico/culturale e la grande esperienza di questi anni, manifestatasi e resa evidente anche attraverso la sua partecipazione alle primarie del centrosinistra di gennaio, sono gli elementi che spingono il PD Puglia a non rinunciare al suo “valore aggiunto” e, quindi, a volerla con forza in squadra per le elezioni di settembre".

"Di qui la decisione, in concorso e consonanza con la Segreteria nazionale e le Segreterie provinciali di Bari e Lecce - sottolinea Lacarra, mettendo in evidenza lo scavalcamento della segreteria provinciale di Foggia - di chiedere ad Elena Gentile il massimo sforzo possibile, accettando la candidatura sia da capolista nel collegio della Città metropolitana di Bari, sia in quello di Lecce".

"Grazie a Elena Gentile - conclude Lacarra - per l’impegno cui le chiediamo di sottoporsi e a tutto il PD pugliese per la prova di maturità e responsabilità politica".

(gelormini@gmail.com(