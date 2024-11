Regione Puglia, Saverio Tammacco neo presidente Commissione Bilancio

Fumata bianca per la I Commissione bilancio che ha eletto il suo nuovo presidente, si tratta del consigliere del Gruppo Per la Puglia, Saverio Tammacco.





La nuova presidenza della Commissione si era resa necessaria all’indomani dell’affidamento dell incarico di assessore al bilancio al presidente Fabiano Amati.

La seduta presieduta dalla presidente del Consiglio, Loredana Capone si è conclusa con 7 voti in favore del nuovo presidente Tammacco, con l’abbandono dell’Aula della opposizione e del presidente di Azione, Ruggiero Mennea.

L’opposizione non ha condiviso l’aumento del numero dei consiglieri di maggioranza all’interno della Commissione. Mentre il presidente Mennea oltre a contestare la scelta di aumentare il numero dei componenti ha posto un problema di rappresenta politica del Gruppo di Azione.

La presidente Capone ha ribadito che a norma di Statuto nelle Commissioni deve essere garantito il bilanciamento fra maggioranza e opposizione. In particolare l’articolo 26 conferisce al presidente del Consiglio il compito di insediare le Commissioni e verificarne il buon funzionamento, oltre ad assicurare il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali.





Il gruppo Per La Puglia, quindi, ora esprime anche la Presidenza della Commissione Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi, oltre alla Presidenza della Commissione Salute ricoperta dal collega consigliere Mauro Vizzino.

“Rivolgo a nome del gruppo gli auguri al neo presidente Tammacco per la sua elezione - ha dichiarato il capogruppo Antonio Tutolo - sono certo che svolgerà il nuovo ruolo con la stessa puntualità e irreprensibilità che ha caratterizzato la sua attività politica fino a questo momento. Ripongo anche fiducia nella sua capacità di dialogo e confronto leale con la minoranza per una corretta gestione di una commissione così delicata quale quella del bilancio”.

In una diffusa diffusa, anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato l'esito della votazione in Commissione: “Esprimo le mie più sincere congratulazioni al consigliere regionale Saverio Tammacco per la sua elezione a presidente della Commissione Bilancio. Confidiamo tutti nella sua capacità di interpretare questo incarico istituzionale con professionalità ed equilibrio, portando avanti le istanze dei cittadini della Puglia e per il bene di tutto il territorio".

"Il lavoro delle commissioni - ha sottolineato Emiliano - è fondamentale per condividere, approfondire e formulare proposte a supporto del lavoro del consiglio regionale. Per questo, continueremo a lavorare con coesione al fine di garantire la massima operatività del consiglio nel solo ed esclusivo interesse della Puglia”.

In altra nota i Gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia Domani, invece, lamentano: “Un presidente del Consiglio che non è più un arbitro imparziale, ma attaccante della squadra di Emiliano, pronto a tirare in porta, bypassando le regole pur di fare gol; e un Movimento 5 Stelle che non perde occasione per confermarsi nella maggioranza: il centrosinistra, anche sulla presidenza della Commissione Bilancio, non smentisce l’approccio bolscevico quando si tratta di posizioni di potere".





"Ne stiamo vedendo di tutti i colori: hanno deciso arbitrariamente di aumentare il numero dei componenti della Commissione perché, diversamente, non avrebbero potuto eleggere il presidente. Ciò nonostante il voto con la maggioranza del M5S, che da un lato si dice all’opposizione, ma è sempre presente quando si tratta di salvare il centrosinistra… ipocrisia e trasformismo: esattamente ciò che è stato additato dalla segretaria del Pd Schlein, la cui voce evidentemente non arriva in Puglia (…)".

"Una circostanza incredibile, un’offesa alle istituzioni e alle regole che ne disciplinano il funzionamento, cestinate a proprio uso e consumo. Per questo non abbiamo voluto partecipare alla votazione: l’esito è viziato e viziati potrebbero essere anche tutti gli atti affidati al lavoro dell’organismo. L’impasse nella maggioranza sta bloccando i lavori del Consiglio e il presidente Emiliano farebbe bene a occuparsene, se non vuole continuare a danneggiare i pugliesi per i dissidi interni alla sua squadra”.





A loro si aggiunge il capogruppo della Lega, Giacomo Conserva, che al termine della seduta della I Commissione consiliare, convocata dalla presidente Capone per l’elezione del nuovo presidente dell’organismo consiliare, ha detto: “Il presidente del consiglio regionale, Loredana Capone, non ha rispettato il suo ruolo super partes, imparziale. Per l’ennesima volta ha voluto togliere le castagne dal fuoco al presidente Emiliano nominando un nuovo componente aggiuntivo nella commissione Bilancio, non con la finalità di farla funzionare, ma per blindare una maggioranza all’interno della Commissione che non esisteva".

"Riteniamo - ha continuato il capogruppo della Lega - che l’opposizione sia stata calpestata dalla decisione del presidente, decisione che andava quantomeno presa con tutto l’Ufficio di Presidenza . Qual era la necessità di nominare un nuovo componente? Il buon funzionamento deve garantire il corretto equilibrio tra maggioranza e opposizione che ictu oculi esisteva".

"E’ evidente - ha concluso Conserva - che la maggioranza vacilla. Da marzo scorso, non si sta producendo nulla. Se non fosse stato per il senso di responsabilità verso le Istituzioni delle opposizioni, non so quanti consigli regionali non si sarebbero tenuti. Spesso, tutto si risolve con la mancanza del numero legale. Una maggioranza che vacilla, che naviga a vista e in un mare in tempesta”.





A rispondere a tutti è stato Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale: “I rapporti tra maggioranza e minoranza all’interno della Commissione Bilancio si sono alterati e, per conseguenza, si è alterata la capacità della maggioranza di dare seguito all’azione di governo. Questo è ciò che noi riteniamo sia accaduto e per tale ragione abbiamo deciso di sostenere l’integrazione della sua composizione con un componente indicato dal gruppo consiliare Con".

“È del tutto evidente, allo stato dei fatti, che il perimetro della maggioranza è stato modificato dalla scelta dell’allora capogruppo di Con e componente della Commissione Bilancio di aderire ad un gruppo di minoranza. Le scadenze amministrative che abbiamo di fronte, a partire dall’assestamento di bilancio e dal bilancio di previsione, sono essenziali per la vita stessa della Regione e per i riflessi che hanno sulla vita dei pugliesi, particolarmente i più fragili e deboli".

“Questa è l’unica motivazione della scelta compiuta, integrando la composizione della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, così da restituire piena funzionalità democratica all’organismo e, per conseguenza, all’azione di governo che si esprime anche attraverso la commissione stessa. Al neo presidente Saverio Tammacco e al collega Stefano Lacatena, nuovo componente dell’organismo, rivolgo gli auguri di buon lavoro del gruppo del Partito Democratico".

