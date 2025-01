Regione Puglia, una Legge per valorizzare e sostenere le Feste Patronali

La nota della consigliera regionale e presidente della Commissione Cultura, Lucia Parchitelli, sulla svolta relativa alle Feste Patronali.





“Ci sono giornate che ti restano dentro per le emozioni che hai vissuto, e quella di oggi, nella mia vita, sarà per sempre una di quelle. Finalmente in Commissione Cultura abbiamo licenziato il testo della legge sulle Feste Patronali ('Modifiche alla L.R. n. 17/2013 per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio')".

"Una legge estremamente attesa dai tanti Comitati Festa Patria che in Puglia con fatica portano avanti le nostre bellissime tradizioni e che presto, con l’approvazione definitiva del testo in Consiglio regionale, potranno finalmente iscrivere le loro Feste nell’inventario del Patrimonio culturale immateriale della Regione. Un’occasione unica per vivere le Feste come motore di sviluppo culturale".





"La legge, inoltre, ci consentirà di sostenere anche a livello economico le nostre Feste Patronali, in particolare per quanto riguarda l’allestimento di luminarie e cassa armonica, la contrattualizzazione delle bande musicali della tradizione pugliese, gli allestimenti di fuochi pirotecnici, e le attività di comunicazione e promozione delle stesse".

"Ringrazio tutti i colleghi commissari per il contributo che hanno dato in termini di idee e impegno. Abbiamo scritto una bella pagina di politica, perché il testo è frutto di una collaborazione trasversale, che ci ha portati a un risultato straordinario per tutta la nostra Regione".





"Sono orgogliosa perché siamo vicini a raggiungere un grandissimo traguardo, che mi ha vista personalmente impegnata sin dall’inizio del percorso della Legge. Valorizzare e tutelare le tradizioni culturali e religiose è da sempre un impegno del nostro Governo regionale, così come sostenere le comunità locali nella ricerca del senso di identità culturale; consapevoli di vivere una terra meravigliosa, ricca di una cultura straordinaria”.

(gelormini@gmail.com)