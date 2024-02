'Rete per la cura' a Bitonto l'inizativa a forte contenuto sociale

A Bitonto si costituisce la “Rete per la Cura”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo “Sylos” con Comune di Bitonto, Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano”, Fondazione “Giovanni XXIII”, UNITALSI (sottosezione di Bitonto), Associazione “Buone Mani” e Cooperativa sociale “Ops!”, sarà presentata ufficialmente giovedì 29 febbraio 2024 nella Sala degli Specchi a Palazzo di Città.

La conferenza si svolge in concomitanza con la terza “Giornata Nazionale della Cura delle persone e del pianeta” promossa dalla Rete delle Scuole di Pace, dal Coordinamento Nazionale della Marcia della Pace e della Fraternità PerugiAssisi, in collaborazione con l’Equal Care Day. Scopo della Rete è la promozione dell’educazione alla cura, la divulgazione e la condivisione di buone pratiche che si ispirano alla metodologia didattica del service learning.

All’incontro, moderato dal giornalista Valentino Losito, saranno presenti per il Comune di Bitonto, il sindaco Francesco Paolo Ricci; per l’I.C. “Sylos” la dirigente scolastica Filomena Bruno e la referente del progetto di istituto “IOHOCURA” Rosanna Castellano; per la Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano” il presidente don Gaetano Coviello; per la Fondazione “Giovanni XXIII” il presidente Giovanni Procacci; per l’UNITALSI sottosezione di Bitonto il volontario incaricato Vincenzo Castro; per la cooperativa sociale “OPS!” il presidente Pasquale Brandi; per l’associazione “Buone Mani” Marco Tribuzio.