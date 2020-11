'Rivoluzione Gentile' miglior corto italiano al GeofilmFestival di Cittadella

È Francesco Emanuele Delvecchio attore e regista a vincere il miglior corto Italiano presso il GeofilmFestival di Cittadella (Pd) in Veneto, la finale andata in scena presso la piattaforma online dello stesso festival e ha regstrato collegamenti da ben 70 paesi nel mondo.

La selezione è avvenuta su un numero di oltre 5.600 prodotti, dei quali ammessi dalla direzione e dai selezionatori: solo 270; tra essi il Docufilm sulla plastica nei mari e la riqualificazione dell'ambiente "Rivoluzione Gentile" di Francesco Emanuele Delvecchio, prodotto dalla Blomb Pictures - 2019.

"Già il 20 maggio c.a. nella proiezione che prevedeva poi l'accesso alla finalissima - ha ricordato Delvecchio - i risultati furono gratificanti, dato che i votanti mostrarono grande interesse verso il cortometraggio e vivemmo quel risutato già in maniera esaltante. Non mi sarei mai aspettato che ciò potesse ripetersi".

"Vincere il Golden earth Cittadella 800 anni - ha continuato il regista pugliese - è motivo di orgoglio. Quest'anno, infatti, ricorre la costruzione del borgo fortificato, da parte di Padova nel 1220, e quindi ci sono anche un valore e un ricordo storico nel premio".

"Fortissima l'emozione, quando in diretta l'assessore alla cultura e politiche giovanili, Francesca Pavan ha aperto la busta, che avrebbe annunciato l'ultimo premio in gara, quello per Miglior corto italiano, ed ha pronciato comparso il mio nome".

"Ho dedicato questo premio alla mia Puglia, che nel 2019 ha avviato un'importante campagna di sensibilizzazione sulla plastica nei mari, anticipando di ben due anni le direttive dell'UE, l'ho dedicato poi anche a tutti gli artisti che in questo momento stanno soffrendo un periodo difficile, a causa della pandemia".

"Ringrazio innanzitutto il direttore artistico Rocco Cosentino, il Comune di Cittadella (Pd) che presto ci accoglierà per il ritiro del premio, la regione Veneto e tutti i collaboratori, che hanno contribuito a rendere fruibili le tematiche ambientali. Ringrazio l'autore dell' opera Alessandro Baviello, il produttore esecutivo Giancarlo Spinelli, Rossano Bartoli, Sabino Bartoli e la Blomb Pictures di Leonardo Bartoli.

I protagonisti del corto: Antonio Di Bello della Sea turtle Clinic Noci - Valenzano cattedra di Veterinaria presso l'UniBa, l'ex rettore Antonio Felice Uricchio per il patrocinio; Legambiente, Greenpeace, Fabrizio Milone di Retake Bari, Enzo Pietanza di Retake Mola, l'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, e tutte le associazioni, gli enti giuridici e privati cittadini che hanno collaborato in maniera attiva al racconto della storia.

(gelormini@gmail.com)