Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica e Capo DDA di Bari

C’è apprezzamento largo per Roberto Rossi nuovo Procuratore della Repubblica e Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Roberto Rossi ha mosso i primi passi in magistratura a Taranto nel 1991, come pretore, per poi raggiungere la Pretura di Bari, quindi la Procura e la Dda, con il successivo approdo - dal 2010 al 2014 - nel Consiglio Superiore della Magistratura.

Tornato in Puglia, a Bari, da Procuratore aggiunto, nonché coordinatore del pool reati finanziari e del gruppo che si occupa di misure di prevenzione patrimoniale, a lui è affidata l’inchiesta sulla Banca Popolare di Bari, e poi quella su CasaPound per ricostituzione del partito fascista.

Per un anno Roberto Rossi è stato già Procuratore facente funzioni, a fine carriera - per raggiunti limiti di età – del suo mentore, Giuseppe Volpe, che ne ha sempre elogiato le attitudini professionali: "Per la tecnica di indagine si rileva duttilità, tempestività di iniziativa, capacità operativa, rispetto delle regole, equilibrio, terzietà. Evidente, inoltre, il continuo e costruttivo confronto con i colleghi e con il capo dell’ufficio, l’emanazione di direttive, circolari, protocolli, la riorganizzazione dell’ufficio beni sequestrati, la gestione dell’ufficio misure di prevenzione e di numerosi collaboratori di giustizia".

“Faccio i miei auguri a Roberto Rossi, nuovo Procuratore della Repubblica di Bari - ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - le qualità umane e professionali del dott. Rossi sono una garanzia per la nostra comunità, per ogni cittadino, indipendentemente dal ruolo da ciascuno svolto. Formulo dunque a Roberto Rossi i miei auguri di buon lavoro nella certezza che la scelta fatta dal CSM è quella più giusta che potesse essere operata”.

"Ora che l'organo di autogoverno della magistratura ha terminato le sue valutazioni - ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro - faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto Rossi, designato dal CSM quale nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari".

"La scelta premia l'ottimo lavoro svolto dal dottor Rossi con competenza, professionalità ed equilibrio, anche durante l’emergenza, in un momento assai delicato per l’attività giudiziaria e in un territorio che continua ad avere fame di giustizia. Saremo al suo fianco, come amministrazione comunale, nella lotta contro ogni forma di illegalità e nel contrasto alla criminalità comune e organizzata".

