Rocktech, dal Salento per i migliori siti-web di consulenza finanziaria

di Tiziana Protopapa

La Puglia e il Salento, con le sue tradizioni e le sue bellezze, offrono un terreno fertile per l’innovazione e lo sviluppo di nuove idee. La storia di Rocktech è un esempio brillante di come i giovani possano scommettere sul proprio territorio e raggiungere il successo.

Rocktech, di recente a Milano per il prestigioso Best Financial Advisor Website Awards, ha portato alla ribalta l’esperienza e la competenza dell’azienda salentina. In questo evento, dedicato al marketing per la consulenza finanziaria, Rocktech ha, infatti, giocato un ruolo cruciale sia come partner tecnico sia come membro della giuria del Best Financial Advisor Website Awards che ha premiato i cinque migliori siti web dei consulenti finanziari italiani.

Rocktech MilanoGuarda la gallery

Una partecipazione che testimonia la professionalità di Simone Ingrosso, Marco Barchetti, Giorgio Chiriatti e Andrea Leone. Fondata dai quattro professionisti leccesi, Rocktech è diventata, in breve tempo, un’eccellenza nel mondo della tecnologia e del marketing digitale. Un’azienda giovane e dinamica che sta dimostrando come passione e impegno siano in grado di trasformare una visione in realtà. In un'epoca in cui molti giovani talenti scelgono di emigrare verso i grandi centri urbani in cerca di opportunità, i fondatori di Rocktech hanno deciso di restare e credere nel Salento.

Una scelta che non solo riflette un forte legame con la propria terra, ma anche una resilienza notevole. Investire nel Salento ha significato, di fatto, affrontare e superare le sfide legate a un mercato locale meno sviluppato rispetto alle metropoli italiane, ma Rocktech ha trasformato queste difficoltà in opportunità per crescere e distinguersi.

Creatività, innovazione e affidabilitàNata nel 2023, Rocktech ha rapidamente guadagnato una reputazione di affidabilità e innovazione. La creatività è stata un fattore chiave nel successo di Rocktech. L'azienda, con competenze acquisite a livello internazionale, si occupa di progettazione e realizzazione di siti internet, promozione di brand e strategie digitali per aziende e professionisti. La capacità di Rocktech di innovare e offrire soluzioni su misura ha permesso di attirare l'attenzione e la fiducia di clienti importanti, sia a livello locale che nazionale.

Il Best Financial Advisor Website Awards di Milano ha visto la collaborazione di partner di rilievo come Banca Sella, Gamma Capital Markets, Leonteq, Intermonte, Flossbach Von Storch, Doorway, FrameLex e Qadra; partner che hanno sottolineato il prestigio dell’iniziativa e il contributo significativo di Rocktech.

Una conferma, dunque, che i giovani imprenditori e le aziende del Sud possono competere a livello nazionale e internazionale.La resilienza e la creatività dei quattro professionisti leccesi sono un esempio di come sia possibile costruire qualcosa di significativo e innovativo restando legati al proprio territorio. La loro storia dimostra che con determinazione, competenza e un pizzico di audacia, è possibile pensare al Salento come ad un hub di eccellenza anche nel settore della tecnologia e del marketing digitale.

Rocktech è una di quelle belle realtà che dimostrano che il successo può nascere da un angolo di paradiso come il Salento e conquistare il mondo. Chi sono i fondatori di Rocktech, l’azienda salentina che in poco tempo si è distinta nel campo del marketing digitale. Simone Ingrosso è esperto di performance marketing e lead generation con una solida esperienza nello sviluppo di strategie di marketing digitale orientate ai risultati. Specializzato nella gestione, ottimizzazione e scaling di campagne su diverse piattaforme, ottimizzazione delle conversioni e analisi dei dati. Marco Barchetti è esperto di Marketing e Digitalizzazione, consulente aziendale, docente a master internazionali post universitari su tematiche di Personal e Corporate Branding, Digital Marketing e Blockchain e Mentor per il PID (Punto Imprese Digitali della Camere di commercio e Unioncamere). Giorgio Chiriatti, esperto di consulenza digitale, ha collaborato strettamente con figure di spicco nel panorama imprenditoriale nazionale e internazionale, promuovendo l’innovazione e la digitalizzazione. Mentor per il PID (Punto Imprese Digitali della Camere di commercio e Unioncamere). Andrea Leone è un professionista informatico con una solida esperienza nella digitalizzazione delle imprese. Specializzato nello sviluppo di siti web e piattaforme e-commerce, oltre a offrire competenze in cybersecurity per assicurare la protezione delle infrastrutture IT aziendali.