Ronn Moss: residenza in Masseria a Fasano, con occhio agli eventi nuziali

Alla fine, come in tutte le più belle favole: il sogno si avvera. Ronr Moss, la celebre star di Hollyood, lo aveva promesso: "In Puglia voglio viverci", affascinato dalla luce, dagli ulivi, dai sapori e dall'accoglienza ricevuta in occasione delle riprese di alcuni episodi della serie televisiva 'Beautiful'.

Doppio omaggio da parte sua alla Puglia: il suo primo film da produttore parla pugliese e alla vigilia del lancio internazionale di “Surprise trip”, Ronn Moss rilancia e annuncia di aver chiesto la residenza a Fasano (Br), dopo aver trovato la masseria dei suoi sogni: Masseria Paretano Nuovo.

Una suggestiva struttura del XVIII secolo situata nella valle del Canale di Pirro. Un autentico colpo di fulmine per la star americana, incantata da muretti a secco, ulivi secolari, vista mozzafiato e atmosfera tipica delle campagne di Puglia, che aveva già ammaliato suoi colleghi come Helen Mirren e Taylor Hackford.

“Non ho avuto dubbi - ha affermato Ronn - dopo aver tanto cercato, ho trovato il posto che incarna tutti i miei sogni. Masseria Paretano sarà la mia dimora pugliese, nella quale vivrò per almeno sei mesi all’anno. Mettere su casa è una cosa seria, è il mio fidanzamento ufficiale con questa terra meravigliosa, della quale mi innamoro ogni giorno di più”.

L’operazione vede coinvolti gli imprenditori Giuseppe e Angelo Di Mola, soci dell’attore americano, ed il manager di Ronn Moss, il patron di Bros Group Italia, Tiziano Cavaliere. Masseria Paretano si presenta come autentico country resort, già individuato dagli operatori del settore tra le wedding destination d’elezione.

L'open-day è fissato per Domenica 13 febbraio - vigilia di San Valentino, quando 50 coppie selezionatissime visiteranno la struttura, lasciandosi sedurre dai riti nuziali in salsa pugliese, alla presenza, ovviamente, del padrone di casa

