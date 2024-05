Rosario Altavilla con 'La parola magica' - AncheCinema Bari

La Coralia Produzioni il 1 giugno 2024 al Teatro Anchecinema Corso Italia, 112 - Bari presenta “LA PAROLA MAGICA”, dal romanzo omonimo di Paolo Borzacchiello, Oscar Bestseller Mondadori 2019.

Con Rosario Altavilla, Erika D’Errico, Pietro Pace, Veronica Rega Regia di Rosario Altavilla - Regista collaboratore Paolo Orlandelli - Aiuto Regia Maddalena Franco - Scene e costumi Federica Santoro - Tecnico Andrea Pilato - Video editing Claudio Macchitella - Acconciature Francesco Trazzera - Trucco Letizia Antimucci.

"La parola magica" è un’opera unica nel suo genere, poiché oltre a raccontare una storia intende fornire suggestioni e insegnamenti di intelligenza e persuasione linguistica. Il suo scopo è infatti quello di condurre lo spettatore verso la consapevolezza del potere della parola, generatrice di materia e, dunque, “magica”. Il comportamentalista Leonard Want, esperto in persuasione linguistica e comunicazione non verbale, viene contattato da una misteriosa e facoltosa signora, Lisa, disposta a pagare una cifra astronomica per usufruire dei suoi servigi.

Con l’aiuto di Want, l’eccentrica signora deve prendere una importante decisione: estinguere o lasciar vivere la razza umana, colpevole di sprecare le sue doti e di danneggiare la natura. La stravagante donna, infatti, è Dio. Combattuto tra l’etica del lavoro, per cui gli è richiesto un freddo distacco emotivo, e la sua condizione di essere umano, che lo vede potenziale vittima della decisione divina, Leonard si trova a dover scegliere con ancora più attenzione le parole da usare per portare a termine il suo compito.

Oltre a Lisa, Leonard incontrerà Lucifero, un affascinante e umanissimo angelo caduto che sovverte tutte le idee preconcette su di lui; ed Evelyn, l’angelo sterminatore, mossa da puro istinto e caratterizzata da un irresistibile potere di seduzione. Quando l’impresa sembra ormai perduta, il potere della parola riesce a compiere il miracolo.

Paolo Borzacchiello - Fondatore di HCE University, tra i massimi esperti d’intelligenza linguistica, è un comportamentalista e profiler, nonché autore di svariate pubblicazioni. Il testo teatrale è tratto dell’omonimo romanzo Bestseller Mondadori 2019.

